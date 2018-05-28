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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

YSK Başkanı Güven: Taşınacak sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin

28 Mayıs 2018, Pazartesi 13:00
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, taşınmasına karar verilen sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu bildirdi.

Güven, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde YSK'nin sandıkların taşınması ve birleştirilmesi kararıyla ilgili soruyu cevapladı.

Başkan Güven, sandıkların taşınması konusunda 19 valilikten talep geldiğini, Kurul tarafından bu taleplerin tek tek incelendiğini ve karara bağlandığını söyledi. 

19 ilde sandıklar taşınacak

"Sandıkların taşınması ilk kez olmuyor"

"Sandıkların taşınma talebi ilk kez gelmiyor, taşıma da ilk kez olmuyor." diyen Güven, dağınık mahallelerde veya köylerin birbirine yakın olduğu yerlerde, ilçe seçim kurullarının bugüne kadar gerekli gördüğü durumlarda sandık taşıma kararı verdiğini aktardı.

Güven, bu yılın mart ayında yeni bir yasanın çıktığını ve YSK'nin görevlerine bir madde daha eklendiğini hatırlatarak, buna göre seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde YSK'nin, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine karar verme yetkisine sahip hale geldiğini bildirdi. 

"19 ili tek tek sandık sandık değerlendirdik"

Burada yasada da belirtildiği gibi birkaç kriterin esas alındığını dile getiren Güven, "Bu kriterlerden birisi seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi. Bunu gerekli görecek olanlar da valiler ve il seçim başkanlarımız. Gelen talepler bu şekilde gerekçesiyle geldi, biz de 19 ili tek tek, sandık sandık değerlendirdik." ifadesini kullandı. 

Güven, sandıkların taşınması konusunda kamuoyunda, "Karar verilen tüm illerdeki sandıkların taşınacağı" şeklinde bir yanlış kanı oluşmaması gerektiğini belirterek, "Kamuoyu yanlış anlamasın. Valiler ve seçim kurulları, bir ildeki ve ilçedeki tüm sandıkları bize göndermedi. İldeki, ilçedeki, seçim güvenliği açısından tedbir alınmasını, birleştirilmesini, taşınmasını gerekli gördükleri belirli sandıklarla ilgili talepte bulundular. '19 il başvurdu, bu illerdeki tüm sandıklar taşınıyor' diye bir şey kesinlikle yok." vurgusunu yaptı. 

Adıyaman ve Erzincan valiliklerinden gelen sandık taşınması taleplerini örnek veren Güven, bunların, güvenlik gerekçesi dışında, birbirine yakın yerlerin birleştirilmesi taleplerini içerdiğini anlattı. Güven, güvenlik gerekçesi yerine yakın yerlerin birleştirilmesini içeren bu talepleri, mahallinde karar verilmesi gerektiğinden reddettiklerini bildirdi.

"Azami olarak seçmenlerin yürüyebileceği 5 kilometreyi esas aldık"

Sadi Güven, valiliklerden gelen diğer taleplerde ise kısmen kabul kararı verdiklerini açıklayarak, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken bazı kriterleri dikkate aldık. Güvenlik önemli ama seçmenin hür iradesiyle sandığa gitmesi de çok önemli. İradenin sandığa yansıması gerekir. Biz seçmen sayısını, mesafe durumunu da göz önüne alarak Kurulda titiz bir değerlendirmeyle karar verdik. Azami olarak seçmenlerin yürüyebileceği 5 kilometreyi esas aldık. Ama bu, tümü için 5 kilometre anlamına gelmesin. Bizim taşıma kararı verdiğimiz sandıkların yarısı 2,5 kilometre mesafede. Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin. Bunun yarısı, yani 73 bin 500 seçmeni içeren sandıkların taşınma mesafesi 2,5 kilometre." 

Çok seçmeni olan yerlerdeki sandıkların da yerinde kalmasına karar verdiklerini bildiren YSK Başkanı Güven, "Taşıma kararı verdiğimiz sandıkların çoğu daha önceki seçimlerde zaten taşınan sandıklar. Seçmenin çok fazla mağdur olmamasına dikkat ederek böyle bir karar verdik." dedi. 

AA

Etiketler: sadi güven, sandık, seçim
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