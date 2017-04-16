YSK Başkanı'ndan flaş açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yüksek Kurul, vatandaşın iradesinin sandığa doğru tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna izin verdiğinden 'TERCİH' mührü yerine 'EVET' mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar vermiştir. Bazı sandık kurullarımızın da oy pusulalarının arka yüzlerini mühürlemeleri gerekirken ön yüzlerine mühür bastıkları anlaşılmıştır. Yüksek Kurul, bu oy pusulalarının da geçerli olmasını kararlaştırmıştır" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde referandum için kurulan 159 sandığın bazılarında, seçim başladıktan sonra oy pusulalarına basılan mühürde, ’Evet’ yazdığı ortaya çıktı. Olayın İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmesinin ardından ’Evet’ yazan mühürler toplatılarak yerine ’Tercih’ yazan mühür dağıtıldı. Oy verme işlemi, üzerinde ’Tercih’ yazan mühürlerin dağıtılmasıyla tekrar başladı. O OYLAR DA GEÇERLİ OLACAK Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Hatay Reyhanlı'da 'tercih' yerine 'evet' yazılı mühür kullanılarak oy verilmesine ilişkin, "O oyların da geçerli kabul edilmesine karar verdik" açıklamasını yaptı. Güven, "Yüksek Kurul, vatandaşın iradesinin sandığa doğru tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna izin verdiğinden 'TERCİH' mührü yerine 'EVET' mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar vermiştir. Bazı sandık kurullarımızın da oy pusulalarının arka yüzlerini mühürlemeleri gerekirken ön yüzlerine mühür bastıkları anlaşılmıştır. Yüksek Kurul, bu oy pusulalarının da geçerli olmasını kararlaştırmıştır" dedi.

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