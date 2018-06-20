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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

YSK'dan açıklama: Mükerrer oy kullananlar cezalandırılacak

20 Haziran 2018, Çarşamba 10:22
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Sadi Güven, sosyal medyada mükerrer oy kullandığı iddia edilen bir kadının gözaltına alındığını açıkladı. Güven, "Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük" ifadesini kullandı.

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklaması şöyle:

"Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika’da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı'nda da oy kullandığına yönelik fotoğraf vardı. Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük. Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası var çok açık. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk."

NE OLMUŞTU?

24 Haziran seçimleri için bir kişinin, hem Belçika hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığı iddia edildi. Bir Ekşisözlük yazarının paylaştığı görsellerde, bir kişinin Facebook hesabı üzerinden hem Belçika'da hem Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığı görülüyor.

Adı belirtilmeyen kişi, Facebook hesabında yaptığı paylaşımın altına yapılan "İki kez oy kullanmışsın" yorumuna ise, "Olsun o kadar" diye yazıyor.

Çifte oy kullandığı iddia edilen şahıs, "Maşallah komşum, oyları çifter çifter kullandın bu herkese nasip olmaz" diye yazılan bir yoruma da, "Bu seferlik öyle oldu" diye yanıt veriyor.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: seçim, oy, Belçika, İzmir, YSK, ceza
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