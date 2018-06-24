YSK'dan 'yangın' açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven Niğde Adliyesi'nde çıkan yangın ile yaptığı yazılı açıklamada, “Çıkan yangında personelimizde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kaybımız bulunmamaktadır” dedi.

Güven açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın seçim malzemelerini teslim aldığı Niğde Adliye Sarayı'nın arka bahçesinde yangın çıkmıştır. Çıkan yangında personelimizde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kaybımız bulunmamaktadır. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından duman tahliyesi yapılmakta olup Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sürdürülen seçim işlemleri meydana gelen yangın sebebiyle Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna geçilerek sürdürülmektedir." *** Tıklayınız: İl seçim kurulunun olduğu bodrum katında yangın çıktı DHA

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