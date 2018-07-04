YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven, seçimin sonuçlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy (yüzde 52,59) aldığını bildirdi.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçimin sonuçlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy (yüzde 52,59) aldığını bildirdi. Güven, milletvekili seçimi kesin sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin mazbatanın, bugün saat 18.30'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim edileceğini söyledi. Güven, kesin seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan İnce'nin yüzde 30,64, Akşener'in yüzde 7,29, Demirtaş'ın yüzde 8,40, Karamollaoğlu'nun yüzde 0,89, Perinçek'in yüzde 0,20 oy aldığını ifade etti. Güven, milletvekili kesin seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin 295, CHP'nin 146, HDP'nin 67, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 43 milletvekili çıkardığını belirtti. Kesin seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 42.56, MHP yüzde 11.10, CHP yüzde 22.65, HDP yüzde 11.70, İYİ Parti yüzde 9.96 oy aldı. AA

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