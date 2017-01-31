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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

YSK müdüründen "Kılıçdaroğlu’nun başı için evet" açıklaması: 12 yaşındaki çocuğum paylaşmış

31 Ocak 2017, Salı 16:11
Yüksek Seçim Kurulu Malatya İl Müdürü Gürsel Dursun'un sosyal medya hesabıda "Kılıçdaroğlu’nun başı için evet" yazılı bir mesaj paylaşıldı. Büyük tepki gören paylaşım üzerine açıklama yapan YSK İl Müdürü Gürsel Dursun, bunu, 12 yaşındaki çocuğunun bilmeden paylaştığını söyledi.

Dursun'un hesabından yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken CHP başta olmak üzere birçok kesimden tepki gördü. 

  Hesabından yapılan paylaşım ile ilgili DHA muhabirinin        sorularını yanıtlayan YSK İl Müdürü Dursun şunları  söyledi:

  "İl Başkanını aradım özür diledim. Milletvekili Veli (Ağbaba)   beye ulaşmaya çalışıyorum özür dileyeceğim. Bana  yakışmadığı için insanlardan özür diliyorum. Benim böyle bir  hata yapmamam gerekiyordu. Ayın 25’inde olmuş. Ben sosyal  medyayı çok bilmediğim ve anlamadığım için haberim bile yok.  Dün akşam çıktı ortaya. Saat 22.30’da bir arkadaşın aramasıyla  ortaya çıktı. Bir avukat arkadaş aile dostumuz hatta avukatımız  Mehmet Ali Töroğlu bir şeyler paylaşmış. Ben hiç görmedim bile  ve dün akşam çıktı.

 Çocuk oynarken ‘onun yorumlarına gireyim’ derken ‘paylaşıma  girmişim baba’ diyor. Çocuk da farkında değil. ‘Mehmet Ali  amca ne yazmış yorumlarına gireyim derken paylaşmışım baba’  diyor. ‘Paylaş'a basmış olabilirim’ çocuk böyle diyor. O da  bilmiyor. Tam 12 yaşında. Sürekli telefon, bilgisayar elinde  biliyorsunuz zamanın çocukları. hiç haberim yok, haberim olsa  böyle şeyi bırakır mıyım? Orada.

 Anında çekerdim geri. Facebook paylaşımlarımın herkese açık  olduğunu daha dün öğrendim. Facebook’um herkese açıkmış.  Haberim yok benim. Sosyal medya hesabımda 102 arkadaşım  var 102 arkadaşın dışında herkese açıkmış.

İşte asıl yazıyı yazan ‘Kılıçdaroğlu’nun başı için evet diyorum’ paylaşımını yapan kişi Mehmet Ali Köroğlu bizim çocukta paylaşıyor bunu.

Benim sayfamda. Yoksa ben o yazıyı neden yazayım öyle şey olur mu? 30 senedir çalışıyorum ben hiç bir ayrım yapmadım. Hem de bizim öyle bir açıklamaya ne cüret ederiz, ne yetkimiz var beni ne ilgilendirir. Kim 'Evet' diyecek, kim 'Hayır' diyecek Kılıçdaroğlu’nun üzerine konuşmak benim ne haddime? Ama işte yani ‘akacak kan damarda durmaz’ hesabı. Çocukta çok bilmiyor ‘baba bn hiç hatırlamıyorum’ diyor. ‘bir paylaşıma basmışım’ diyor. "

YSK İl Müdürü Dursun, bu paylaşım nedeniyle çocuğuna da yüklenemediklerini belirtirken, "Sabaha kadar rahatsız edildik. CHP Malatya İl Başkanını aradım özür diledim. CHP yönetiminde bir akrabam var onu aradım özür diledim. Ondan sonra Veli Beye ulaşmaya çalışıyorum. Ben bunlardan özür diliyorum. Başka yapacağım bir şey yok. Başka ne yapabilirim? Kesinlikle yanlış anlaşılma veya çocuğun yaptığı çocukluk." 

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da paylaşımın parti örgütünde ciddi tepkilere neden olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Yüksel beyi tanıyoruz bugüne kadar taraflı bir tutumunu görmedik. Ancak bu paylaşım bizi çok rahatsız etti. Kendisi aradı. Özür diledi. Ben konuyu arkadaşlarımla istişare edeceğim. Daha sonra bir açıklama yapabilirim. Genel başkanımızdan da özür dilediğini ifade etti. Bu konuda şuan bilgilerim dahilinde bundan ibaret. Böyle bir payşımın yapılması gerçekten çok üzücü. İlgili müdür genel başkan yardımcımız Veli Ağbaba’yı da arıyarak, özür dileyeceğini ifade etti."

DHA

Etiketler: ysk, referandum
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