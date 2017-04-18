YSK'nın kararı hukuka aykırı

Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Hüseyin Köse, kararın hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, “YSK yasaya aykırı bir karar veremez. O yüzden karar yok hükmündedir” dedi.

Anayasa değişikliği ile ilgili referandum sonuçlarına dair en büyük tartışma, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘mühürsüz oyların kabul edileceği’ ile ilgili açıklaması etrafında yaşanıyor.

Muhalefet, bu karar üzerine seçime itiraz etmeye hazırlanırken, YSK ise daha önce de uygulandığını savunuyor. Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Hüseyin Köse ise kararı anlayamadığını ve bir gerekçe bulamadığını söyledi. 6 yıl seçim hakimliği yaptığını söyleyen Köse, kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, “YSK yasaya aykırı bir karar veremez. O yüzden karar yok hükmündedir” dedi. BBC’de yer alan habere göre Köse, görevi seçimlerin yargı güvencesi altında yapılması olan YSK’nın yüksek yargıçlardan oluşmasından dolayı, karara itiraz edilmesinden bir sonuç alınamayabileceğini söyledi.

Oylar sonucu değiştiriyor mu ona bakılmalı

Köse şunları ekledi; “Bu karara itiraz edilse bile karar verilirken oylar sonucu değiştiriyor mu ona bakılır. Kaç oyun bundan etkilendiğinin tespit edilmesi zor olduğundan itiraz seçim sonuçlarına sirayet eder mi bilinmez. YSK’nın kararları kesin midir, değil midir, hep tartışmalı olmuştur ama yüksek yargıçlardan oluştuğu için kanaat kesin olduğu yönünde. Bu sebeple bu karar Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruyla bile götürülemez.”