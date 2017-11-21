YSK'yı değiştiren yasa teklifi Meclis'te

AKP, YSK'da değişiklik içeren teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Yüksek Seçim Kurulu'na ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte YSK üyelerinin diğer kurumlarla bağlantısının kesilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor.

Teklife göre YSK üyeleri sadece bu görevi yapabilecek. Danıştay'dan ya da Sayıştay'dan gelen bir üyenin bu kurumlarla ilişkisi kesilecek.

Teklifteki bir diğer düzenlemenin 16 Nisan referandumunda tartışma yaratan mühürlü-mühürsüz oylarla ilgili olması bekleniyor. Oyların nasıl geçerli olacağına yönelik net ifadelerin teklifte yer alması öngörülüyor.