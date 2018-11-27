YTB gelecek yıl 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursu' verecek

YTB Başkanı Eren, "YTB olarak, yaptığı çalışmalarla medeniyetimize ışık tutmuş Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmaya en güçlü şekilde katkı vereceğiz." dedi.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi Yılı" kapsamında Fuat Sezgin İslam Bilim Tarih Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi ile 19 Kasım'da imzaladığı protokolünü değerlendirdi.

Resmi Gazete'de 6 Eylül 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edildiğini hatırlatan Eren, imzalanan protokol ile YTB'nin de Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile yıl boyunca düzenlenecek organizasyonlarda en etkin şekilde yer alacağını söyledi.

Haziran ayında vefat eden Sezgin'in yaptığı çalışmalarla İslam bilim tarihi alanında büyük bir uyanışa öncülük ettiğine dikkati çeken Eren, şöyle devam etti:

"YTB olarak, yaptığı çalışmalarla medeniyetimize ışık tutmuş Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmaya en güçlü şekilde katkı vereceğiz. Yeni nesillerin Sezgin'in çalışmalarının muhtevasından öğreneceği çok şey var. Medeniyetimizin layıkı veçhiyle anlaşılmasını sağlamaya hizmet etmek ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak ortak yükümlülüğümüz. Biz de bu kapsamda, İslam bilim tarihi alanında yeni bir burs programı düzenleyerek Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız adına burs ihdas edeceğiz. Çok kıymetli çalışmaları insanlığa miras bırakan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı adına vereceğimiz burs vesilesiyle yad etmek istiyoruz."

Sezgin'in eserleri uluslararası öğrencilere ders olarak okutulacak

Eren, YTB tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik hazırlanan Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında öğrencilere Prof. Sezgin'in hayatının ve eserlerinin aktarılacağı dersler düzenleyeceklerini de belirtti.

Bu kapsamda yıl boyunca uluslararası öğrencilere yönelik projeler yürütüleceğini de kaydeden Eren ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve akraba topluluklara yönelik panel, seminer ve konferans gibi etkinliklerin yapılacağını da ifade etti.​

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