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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yüksek yargı mensubları 'yargıda şeffaflığı' konuşacak

06 Ekim 2018, Cumartesi 10:30
Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek "4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi"nde, 30 ülkeden yüksek mahkeme başkanı ve uluslararası uzmanlar buluşacak.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtayın ev sahipliğinde düzenlenecek "4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi"nde, 30 ülkeden yüksek mahkeme başkanı ve uluslararası uzmanlar buluşacak.

İstanbul'da 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek zirvede, yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi ele alınacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa düzenlenecek zirveye, 5 kıtadan yüksek mahkeme başkanları, uluslararası uzmanlar ile Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katılacak.

"Yargı yaptıklarının ve yapamadıklarının hesabını verebilmeli"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmesine yer verilen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yargı sisteminde dürüstlük ve şeffaflığın sağlanması, topluma karşı hesap verebilirlik ve profesyonelliğin güçlendirilmesinin tüm yargı mensuplarının sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Bu sorumluluğun sadece Türkiye sınırları içinde olmadığını, uluslararası alanda da adaletin doğru yönetilmesi amacıyla tüm yüksek mahkeme başkanları ve uluslararası kuruluşların birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Cirit, bu nedenle, 5 kıta ve 30 ülkeden çok değerli yüksek hakim ve hukukçularla toplanacaklarını bildirdi.

Yargıda dürüstlük ve şeffaflığın sağlanmasında asli sorumluluğun yargı organlarına ait olduğuna dikkati çeken Cirit, evrensel hukuk ilkelerinin, hakimlere böyle bir sorumluluk yüklediğini, Yargıtayın da bu nedenle inisiyatif aldığını kaydetti.

Şeffaflığın sağlanması için gerekli mekanizmaların kurulması, yasal ve ikincil mevzuat ile diğer tedbirleri, İstanbul Bildirgesi kapsamında düzenlenecek zirvede ele alacakların anlatan Cirit, "Birbirinden değerli ve yetkin yüksek hakimlerle ve hukukçularla yapacağımız bu çalışmada evrensel hukuk kültürüne önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Zirvenin sonuçlarının Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde adalet yönetimine ilişkin politikaları şeffaflık yönünde geliştirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: yargı, Türkiye, adalet, hukuk, şeffaflık
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