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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Yüksek yargı sil baştan

27 Aralık 2017, Çarşamba 09:00
696 sayılı KHK kapsamında Yargıtay’da dosyaların sonuçlandırılması için Ceza ve Hukuk Genel Kurulu’na sürekli görev yapacak 100 yeni üye atanacak. Danıştay’da ise İdari Dava Daireleri Kurulu’nun görev süresi Aralık 2022’ye kadar uzatıldı. Danıştay’a atanacak 16 yeni üyenin 4’ünü Cumhurbaşkanı atayacak.

Pazar günü yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) Yargıtay ve Danıştay’a ilişkin önemli düzenlemelere yer verildi. 2016 yılında istinaf mahkemelerinin faaliyete alınması nedeniyle Yargıtay ve Danıştay’ın daire ve üye sayılarının azaltılmasına karar verilmişti. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargının iş yükü aşırı arttı. Özellikle ilk derece mahkemesi sıfatıyla bazı kapsamlı davaların Yargıtay’da görülmesi, Ceza Genel Kurulu önündeki dosya yığınlarının da kabarmasına neden oldu.

OHAL İnceleme Komisyonu’nun kurulması sonrası KHK kararlarına karşı yargı yolunun açılması nedeniyle ilk derece idari yargı mahkemeleri ile Danıştay’ın iş yükünün de artacağının öngörülmesi üzerine hükümet son KHK ile adım attı.

2022’YE KADAR DEVAM

KHK ile Yargıtay’da ilk defa, 31 Aralık 2022’ye kadar görev yapmak üzere sabit hukuk ve ceza genel kurulları oluşturuldu. Sabit genel kurullar için seçilen üyelerin, daireleriyle ilişiği kesilecek ve sürekli olarak bu kurullarda çalışacaklar.

Böylece daire çalışmaları aksamayacağı gibi genel kurullarda da dosyaların daha hızlı sonuçlanması sağlanacak. KHK ile ayrıca Yargıtay’a 100 yeni üye seçilmesi kararlaştırıldı. Daha önce alınan daire sayılarının azaltılması kararının süresi ise 2022’ye kadar uzatıldı.

70 HEMEN 30’U SONRA

HSK yeni Yargıtay üyelerini en geç 6 ay içinde seçecek. Üyeliğe seçilebilmek için hâkimlik ve savcılık mesleğinde 17 yıl çalışmış olma şartı da kaldırıldı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre yeni üyeler, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 3 yıl hâkimlik ve savcılık mesleğinde başarı ile çalışmış olan yargı mensupları arasından seçilecek. HSK’nın üyelerin önemli bir kısmını kısa süre içinde seçmesi bekleniyor. Ancak kurulun, darbe yargılamalarına bakan ağır ceza mahkemesi başkanlarına 30 civarında kontenjan ayırabileceği de konuşuluyor. Buna göre, 100 kişilik Yargıtay üyesi kontenjanın 70’i hemen, kalanı ise 6 aylık sürenin sonuna doğru seçilecek. HSK’nın üye seçimini yapmasının ardından Yargıtay’da üyelerin daireleri ile iş bölümü ve kurulların yapısı yeniden şekillendirilecek.

DANIŞTAY’A TAKVİYE

KHK ile Danıştay’da da Yargıtay ile paralel düzenlemelerin hayata geçirilmesi hükme bağlandı.

OHAL İnceleme Komisyonu’nun kararlarına karşı yargı yolunun açılması nedeniyle idari yargıda iş yükünde aşırı bir artış meydana geleceği öngörüsüyle Aralık 2019’a kadar sabit olarak görev yapması öngörülen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun süresi Aralık 2022’ye kadar uzatıldı.

Danıştay’a 16 yeni üyelik kadrosu ihdas edildi. Bunların 4’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bürokratlar arasından seçilecek. 12 üye ise idari yargı hâkimleri arasından HSK tarafından seçilecek. Yeni üyelerin atanması ile Danıştay’da da üyelerin daireleri ile iş bölümü ve kurulların yapısı yeniden şekillendirilecek.

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