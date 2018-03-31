Yüksek yargıya da verilmişti: Milletvekilleri ve generallere yeni haklar geldi

KDV Yasası’na AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin son dakika TEKLİFiyle milletvekilleri ve generallere yeni haklar tanındı.

AKP, CHP ve MHP Katma Değer Vergisi (KDV) Yasası üzerinde son dakikada getirdikleri önergelerle milletvekilleri ve generallere yeni haklar tanıdı.

Ayrıca geçmiş dönemlere ait birikmiş devreden KDV’lerin iadesinden de vazgeçildi. Düzenleme; 60 milyar lirası belediye ve kamu, 80 milyar lirası da özel sektör olmak üzere yaklaşık 140 milyar liralık KDV’nin iadesini kapsıyordu. Genel Kurul’da görüşülen KDV Yasası’na iki yeni madde ihdasına ilişkin önergeler son anda gündeme geldi. AKP, CHP ve MHP grup başkanvekillerinin imzalarını taşıyan önergeler, HDP’nin itirazına karşın kabul edildi.

Yasaya eklenen ilk maddeye göre, TBMM üyeleri ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar kamu kurum ve kuruluşlarının bütün sosyal tesis ve imkânlarından, bu tesislerin en üst düzey amirlerine sağlanan en uygun şartlara göre yararlanacaklar.

Generaller, amiraller, TBMM üyeleri

İkinci madde ihdası da Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, general ve amirallerle ilgili oldu. Buna göre, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları ile orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, bu görevlerden emekli olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hakları, TBMM üyeleriyle eşitlendi. Bu statüde olanların sağlık giderleri, milletvekillerinin bağlı oldukları esaslara göre kendi kurumlarının bütçelerinden karşılanacak.