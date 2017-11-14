Yüksekova'da da Kürtçe tabela kalktı

Yüksekova Belediyesi’ne atanan kayyım, İçişleri Bakan Yardımcısı'nın ziyareti öncesi Kürtçe tabelayı kaldırdı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre DBP’li belediyelere atanan kayyımların kaldırdığı Kürtçe tabelalarına Yüksekova Belediyesi de dahil oldu. Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi’ne kayyım olarak atanan ilçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, belediye binasında asılı bulunan Kürtçe-Türkçe tabela ‘T.C. Yüksekova Belediyesi’ olarak değiştirildi. Değişikliğin dün ilçeye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mahmut Kaşıkçı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraberlerindeki heyettin ziyareti öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti. Bakan yardımcısı ile beraberindekiler yeni tabelanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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