Yunan mahkemesinden darbeciler hakkında karar

Darbe girişimi sonrası TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iadesiyle ilgili kararın bugün açıkladı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi. 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye getirildi. Yüksek mahkeme hakimleri, darbeci askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu. Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi. AA

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