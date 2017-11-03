Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Edirne'de hudut askerleri, aralarında terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kişilerin de bulunduğu 5 şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı.

Edirne'de hudut askerleri, Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan, aralarında terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen kişilerin de bulunduğu 5 şüpheliyi sınırda yakaladı. Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan sınırında devriye gezen "hudut kartalları" olarak da anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri sınırı illegal yoldan geçmek isteyen 5 kişilik grubu tespit etti. 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan Y.A (27), G.D (49), S.K (44), M.S (21) ve D.K (21) gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edildi. AA

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