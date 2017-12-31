Yunanistan'a kaçan darbecilerden birinin sığınma talebi kabul edildi

Yunanistan Bağımsız İltica Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçarak sığınma talebinde bulunan 8 askerden birinin başvurusunu kabul etti

Anadolu Ajansı'nın Yunan basınına dayandırarak verdiği haberinde başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli asker, Komisyonunun kararının ardından serbest bırakıldı.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Komisyonun başvuruyu, 'Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi ve uluslararası antlaşmalara göre, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından Ankara'daki durumun insan hakları açısından kabul edilemez düzeyde olduğuna' karar vererek, 'Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılama yapılmayacağı' gerekçesiyle kabul ettiğini duyurdu.

Haberde, serbest bırakılan askerin, Türkiye’den kaçarken kullanılan helikopterin yardımcı pilotu olduğu belirtildi.

Daha önce iltica başvuruları alt komisyon tarafından reddedildikten sonra üçüncü derecedeki komisyona başvuruda bulunan diğer 7 askerle ilgili kararın açıklanmasının beklenildiği kaydedildi.

Komisyon diğer askerlerin sığınma başvurularını değerlendirmeye devam ediyor.

Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar askerlerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.

Türkiye sert tepki gösterdi

Karar tepki gösteren Türk Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu ortaya koymuştur" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce Türk vatandaşını şehit eden suçluların Türkiye'de adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve iş birliğini göstermemiştir. Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır"

Yunan hükumetinden itiraz

Yunan hükumeti, kaçan askere sığınma hakkı verilmesine itiraz etti.

Hükumet, Bağımsız İltica Komisyonunun kararının iptali için Atina İdari İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu

Yunanistan Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, darbeci askerin kabul edilen sığınma talebinin iptali için ilgili mahkemeye itirazda bulunduğu belirtildi.