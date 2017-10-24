Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakimler hakkında karar

Haklarında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alınan Gülen Hareketi zanlısı eski hakimler tutuklandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı, Selam Tevhid'de kumpas soruşturmasının yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim, savcının yargılandığı davanın firari sanıkları arasında bulunan eski hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu Ankara'ya getirildi. Hakim karşısına çıkarılan Kınay ve Uslu hakkında tutuklama kararı verildi. "Şike" ve "Ergenekon" davalarına bakmışlardı Hakim ve savcıların kaçacağı bilgisi üzerine Edirne Jandarma Komutanlığı istihbarat şubesi ekipleri, 21 Ekim'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki bir gruba operasyon düzenlemişti. Aralarında Pakistan uyrukluların da bulunduğu grubun içerisinde yakalanan 2 Türk vatandaşının, haklarında yakalama kararları bulunan eski hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu olduğu saptanmıştı. Eski hakimlerden Kınay'a, HSYK 16. Dairesince ''futbolda şike davasına'' bakan hakimler için açılan incelemede üye hakim sıfatıyla inceleme başlatıldığı, eski hakim Uslu'nun ise "Ergenekon" davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri arasında yer aldığı belirtilmişti. Uslu ve Kınay'ın, Yunanistan'a kaçmak için insan kaçakçılarına 3 bin avro verdikleri iddia edilmişti. AA

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