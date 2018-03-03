Yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor: 41 günde 41 şehit

Zeytin Dalı Harekatı’nın 41. gününde şehit olan 8 askerimizle birlikte, Afrin operasyonun başlangıcından itibaren toplam şehit sayısı 41 oldu.

MillÎ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekâtı’nın başladığı günden bugüne kadar 41’i Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden, 116’sı Özgür Suriye Ordusu’ndan olmak üzere 157 şehit olduğunu, 2 bin 295 teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Canikli, Millî Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1’inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni’nde dün yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 42. gününde bulunulduğunu belirtti. Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin Afrin merkezine doğru ilerlediğini ifade eden Canikli, şöyle devam etti: “615 kilometrekare alanda 95 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Bu harekât kapsamında maalesef 41 Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO’dan olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Harekâtın başladığı günden bugüne kadar 2295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Terör ve teröristle mücadelede ateşkes olmaz. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadeleye devam eder. Bu harekat görev tamamlanana kadar devam edecektir.”

Palancı İzmir’de toprağa verildi

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, İzmir’de toprağa verildi. Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camii’nde düzenlenen törenine katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı’nın babası emekli polis memuru İhsan, annesi Yasemin’e (solda) başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehit baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziye ziyaretine geldi. Mardin’in Artuklu ilçesine kayıtlı olan Uğur Palancı’nın üç erkek kardeşin ortancısı ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehitler duâlarla uğurlanıyor

Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin’in (24) cenazesi askerî uçakla memleketi Eskişehir’e getirildi. Şehit Uzman Çavuş Çetin, Reşadiye Camii’nde Cuma namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verildi.

Tabutunu babası taşıdı

‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un (23) cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Şehidin babası Ahmet Koç, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı. Şehit Koç’un cenazesinin, ikindi namazınn ardından düzenlenen tören sonrası Konya Şehitliği’ne defnedileceği belirtildi.

Baba evine bayrak asıldı

Çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesindeki ailesine ateş düştü. Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı’nda kapsamında Afrin’de çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, beraberindeki 7 askerle birlikte şehit oldu. Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in şehadet haberi, Aydın’ın Nazilli ilçesinde oturan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Dinek ailesi acı haberle büyük üzüntü yaşarken, şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Kısa bir süre önce nişanlanmıştı

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in (26) Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti. Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için yarın ilçede tören düzenlenecek.

Düğünü operasyon dolayısıyla 30 Ağustos’a alınmış

Şehit olan 8 askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24) naaşı memleketi Kastamonu’ya getirildi. Burada şehit Demirel’in Türk Bayrağına sarılı tabutunu babası Aydın, annesi Serpil, kardeşleri Fatma ve Adem Demirel, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri ile vatandaşlar tarafından karşılandı. Kastamonu Havalimanı’nda şehit Demirel’i karşılaşanlar arasında resmi nikahlı eşi Rukiye Demirel’de gözyaşları dökerken, Arif Demirel ve Rukiye Demirel’in 5 Aralık 2017 tarihinde İnebolu Belediyesi’nde resmi nikahlarının kıyıldığı ve 30 Ağustos 2018 tarihine düğün günü aldıkları ortaya çıktı.

Düğünü operasyon dolayısıyla 30 Ağustos’a alınmış

Şehit olan 8 askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24) naaşı memleketi Kastamonu’ya getirildi. Burada şehit Demirel’in Türk Bayrağına sarılı tabutunu babası Aydın, annesi Serpil, kardeşleri Fatma ve Adem Demirel, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri ile vatandaşlar tarafından karşılandı. Kastamonu Havalimanı’nda şehit Demirel’i karşılaşanlar arasında resmi nikahlı eşi Rukiye Demirel’de gözyaşları dökerken, Arif Demirel ve Rukiye Demirel’in 5 Aralık 2017 tarihinde İnebolu Belediyesi’nde resmi nikahlarının kıyıldığı ve 30 Ağustos 2018 tarihine düğün günü aldıkları ortaya çıktı.

Şehit Açıkkol, geçen hafta Afrin’e gitti

Zeytin Dalı Harekâtı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un (24) Isparta’daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehadet haberini duyan vatandaşlar ve yakınları da Açıkkol ailesinin evine akın etti. Jandarma ekipleri tarafından şehidin evine ve sokağına Türk Bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Açıkkol’un geçen hafta Çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin’e gittiği belirtildi.

Evlilik hazırlığı yapıyordu

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin de nişanlı olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Üç kardeşi olduğu belirtilen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin (25) acı haberi Hatay’ın Payas ilçesindeki ailesine verildi.