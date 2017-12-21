Yürek dağlayan anlar: Bir ailenin en zor imtihanı...

Tokat'ın Niksar ilçesinde geçen hafta çıkan yangında vefat eden 3 kardeş, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Tabuta konulmayan kardeşler, kefenleriyle kucakta mezarlığa taşındı.

Niksar ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Büyükyurt köyünde 15 Aralık'ta öğlen saatlerinde evdeki odun sobasından kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı.

Çiftçi Gülşen-Yılmaz Şahin çiftinin 4 çocuğundan 3’ünün evde olduğu sırada çıkan yangında 6 yaşındaki Berkay, 3 yaşındaki Berilsu ve 1 yaşındaki Aleyna Şahin öldü. Ankara Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderilen talihsiz kardeşlerin cenazeleri dün gece saatlerinde Büyükyurt köyüne getirildi.

KEFENLERİYLE TAŞINDILAR

Öğle namazı ardından köy mezarlığında cenaze namazı kılındı. 3 kardeşin cenazeleri kefenleri ile yan yana musalla tahtasına konuldu.

Namaz ardından yine kefenleriyle yakınlarının kucağında taşınan 3 kardeş yan yana defnedildi. Acılı baba Yılmaz Şahin cenaze işlemleri boyunca yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Çocukların defin için götürüldüğü sırada anneleri Gülşen Şahin de gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, ''Yavrularım, beni de götürün'' diyerek ağladı. Daha sonra mezarlarının başına giderek kürek ile kabirlerine toprak attı.

Cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem ve çok sayıda kişi katıldı.

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Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'ye göre İman ve İslamiyet, evladı vefat eden Mümin anne ve babaya şöyle der:

Anne babaya şefaatçi olacak

-Çocuğun şefkatli Yaratıcısı, onu geçici dünyadan çıkarıp ebedî cennetine götürecek.

-Ebediyyen masum, mutlu bir çocuk olarak kalmasını sağlayacak.

-Anne-babasına şefaatçi yapıp onların da cennete girmesine müsaade edecek.

-Anne-babasıyla birlikte cennette ebedî aile sıcaklığını yaşamalarını temin edecek.

-Ayrılık kısa sürelidir. Birliktelik ise ebedî olacak.

-Hüküm Allah’ındır kaidesi unutulmamalıdır.

-“Biz Allah’a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz.” (Bakara, 156) ayeti de daima hatırlanmalıdır.

Risale-i Nur'dan Mektubat isimli eserden 'Çocuk Taziyenamesi' olan 17. Mektubu okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/mektubat/#128

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Küçük kızı vefat eden bir annenin, Bediüzzaman'ın Çocuk Taziyenamesiyle yeniden doğması;

Yeni Asya Gazetesi eski yazarlarından Yard. Doç. Dr. Kenan Taştan'ın kaleme aldığı,son derece etkileyici bir hatırası İman ve İslamiyet'in ne kadar büyük bir nimet olduğu hakikatinin bir kez daha tefekkür edilmesine vesile oluyor. Milyonlarca insanın imanının kurtarılmasına vesile olan Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eczanesi, ve o nurlu eczaneden 'Çocuk Taziyenamesi' isimli bir deva; küçük kızları trafik kazasında vefat eden inanç noktasında oldukça zayıf ve üzüntü ve bunalım nedeniyle birlikte intihar etme noktasına kadar gelen bir çiftin hayatının nur ve sürurla dolmasına vesile oluyor.

Doç. Dr. Kenan Taştan'ın uzun hatırasının devamını okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/kucuk-kizi-vefat-eden-bir-annenin-bediuzzaman-in-cocuk-taziyenamesiyle-yeniden-dogmasi_334663