Yüreklere ateş düştü! İşte 8 şehidin kimlikleri

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 6 asker ve 2 korucunun kimliği belli oldu. Kara haberler Bursa, Isparta, Hatay, Zonguldak, Kırşehir ve Samsun'a ulaştı.

Bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış ve 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit olmuştu.

SÖZLEŞMELİ ER EMRE KARAASLAN

Hain saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Karaslan'ın ateşi Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak'taki baba ocağına düştü. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

ŞEHİT ER ÖMER KÜÇÜK

Çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ateş düştü. Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Özsoğuksu Mahallesi'nde oturan babası Cuma Küçük'e verildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİT ER SERCAN KARA

Şehit olan 8 güvenlik görevlisinden birinin Isparta Gelendost nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Sercan Kara olduğu öğrenildi.

Kara'nın şehadet haberini alan babası Menderes Kara, Jandarma Karakoluna gitti. Ispartalı Şehit Sercan Kara'nın bekar olduğu ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Menderes ve Dilek Kara çiftinin 4 oğlundan ortancası olduğu öğrenildi.

Şehit Kara'nın, ağabeyi ile babasının balıkçılık yaptığı öğrenildi. Şehit Sercan Kara'nın evine Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN KURAK

Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın (28) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı. Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan şehidin babası Cevat ile annesi Hacer Kurak'a acı haberi, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen ve askeri yetkililer verdi.

Şehit Kurak'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı, büyük üzüntü yaşayan ailesine akrabaları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin fenalaşan bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit evinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

ŞARK GÖREVİNİN BİTMESİNE 6 AY KALMIŞ

Bekar olan şehit Kurak'ın 2014'ten bu yana Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı ve şark görevinin bitmesine 6 ay kaldığı öğrenildi.

ŞEHİT ER ERHAN KARACA

Şehit Piyade Er Erhan Karaca'nın Samsun'daki ailesine de acı haber verildi. Erhan Karaca'nın (28) şehadet haberini, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Afşarboyu Sokak'ta ikamet eden ailesine Kaymakam İlhan Turgut, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öztürk, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Piyade Albay İlker Aksoy ve diğer yetkililer verdi.

SON PAYLAŞIMINDA "YA ŞİMDİ KABİRDE OLSAYDIM" YAZDI

Anne babası 11 yıl önce boşanan ve babası Ayhan Karaca ile yaşayan şehidin 5 yıl önce sözleşmeli er olduğu öğrenildi. Öte yandan şehit Karaca'nın sosyal paylaşım sitesine dün görevdeki fotoğraflarını koyarak, "ya şimdi kabirde olsaydım." ifadesini yazdığı görüldü.

ŞEHİT ER TAYFUN KAVUN

Sabah saatlerinde bölgede yaşanan çatışma haberlerini öğrenen baba Recep Kavun, Kırşehir Askerlik Şubesi Başkanlığına giderek oğlunun durumu hakkında bilgi almak istedi ve şehadet haberini burada aldı.

Kuşdilli Mahallesinde oturan Kavun ailesinin üst komşusu Duran Aslan, "Başbakan Binali Yıldırım, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi açılışına geldiğinde aile görüşerek Tayfun Kavun'un yanına gitmek için bilet istedi. Ama Tayfun Kavun bölgede çatışma var diye ailesinin gelmesini istememiş şimdi de nasip olmadı" dedi.

Aileye oğullarının şehadet haberi, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Askerlik Şube Başkanı Harun Ağaç, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından verildi.

Acı haberi alan şehidin yakınları, bina girişinde sinir krizleri geçirdi.

İNŞAAT İŞÇİSİNİN OĞLUYDU

Şehidin babası Recep Kavun'un inşaat işçisi olduğu, anne Ayşe Kavun'un ise belediyede temizlik biriminde görevli olarak çalıştığı öğrenildi.

ŞEHİT KORUCULAR OSMAN YEŞİL VE ALAATTİN TEKİN

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan güvenlik korucularının isimleri belirlendi. Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu köyünde defnedileceği belirtildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin'in Derecik beldesinde bulunan yakınları, çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti.