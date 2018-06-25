Yurt dışı oylarının sayımı da sona erdi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyların sayımı sona erdi.

60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan oyların içinde bulunduğu mühürlü torbalar, dün oy verme işleminin sona erdiği saat 17.00'de ATO Kongre Merkezi'nde açılmaya başlandı. Yaklaşık 8 bin görevlinin yer aldığı kongre merkezinde oyların sayımı, bugün saat 12.00 itibariyle sona erdi. *** Tıklayınız: 'Birkaç saat içinde yüzde 100'ü de paylaşılacak' YSK Başkanı Güven'den kesin olmayan sonuçlara ilişkin açıklama AA

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