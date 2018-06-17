Yurtdışında seçime katılım azaldı

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Ramazan Bayramı’nın ilk günü 87 bin 251’i temsilciliklerde, 18 bin 125’i de gümrüklerde olmak üzere toplam 105 bin 376 oy kullandığı açıklandı.

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, önceki seçimlere göre katılımın çok düşük olduğu belirtildi. Katılım oranının yüzde 22,36’ya ulaştığı ifade edildi. Euronews’te yer alan habere göre, AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi’nden, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimler için yurt dışında kullanılan oy sayılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Belçika, Hollanda, İsviçre, İtalya ve Türkmenistan’da cuma günü sandıkların kurulmasıyla 13 ülkedeki 46 konsolosluk bölgesinde oy kullanma işleminin devam ettiği belirtildi. Bir önceki seçim ile bu seçimin bitmesine 4 gün kala toplam katılım karşılaştırması yapıldığında yüzde 12,34’lük azalışının görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Halk oylamasında 14 gün oy kullanılmış olup, bu seçimde toplamda 13 gün oy kullanılacaktır. Bu nedenle ilk sayıya bir gün fazla oy kullanım süresinin dahil olduğunu, sandıkların yeni açıldığı Belçika ve İsviçre’de ise halk oylamasında sandıkların 14 gün boyunca açık kaldığını göz önünde bulundurmak gerekir” değerlendirmesinde bulunuldu.

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