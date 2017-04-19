Yurtdışındakiler geçersiz sayıldı

Mühürsüz oy pusulalarının YSK tarafından seçim günü değiştirilen kararla kanuna aykırı olarak geçerli sayılması tartışmaları devam ederken, yurtdışı oylarının sayımı sırasında mühürsüz zarflar geçersiz sayıldı.

Mühürsüz oy pusulalarının YSK tarafından seçim günü değiştirilen kararla kanuna aykırı olarak geçerli sayılması tartışmaları devam ederken, yurtdışı oylarının sayımı sırasında mühürsüz zarflar geçersiz sayıldı. AKP’li itiraza yetkili kişi Muhammed Bilal Haliloğlu’nun itiraz dilekçesini karara bağlayan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu 298 sayılı kanunun 98. maddesi gereğince “arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle oy zarflarının açılmadan geçersiz sayıldığından bahisle oy zarflarının açılması talebinin reddine” karar verdi. Referandum süresince uygulanan hukuksuzluklara yapılan bu çifte standartlı karar değişiklikleri damga vurdu. Birçok şaibenin olduğu Referandum sonuçlarında yaşanan kanun dışı uygulamalar herkesin aklında soru işaretleri bırakmaya devam ediyor.

Şubat ayında yayınlanan genelgede de belirtilmiş

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’nun söz konusu kararı şu şekilde; “16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yurt dışında kullanılan oyların sayımı sırasında 472 nolu sayım sandık kurulu işlemine itiraz eden Adalet ve Kalkınma Partisi itiraza yetkili kişisi Muhammed Bilal Haliloğlu’nun 16/04/2017 tarihli dilekçesi incelendi. “298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 98. Maddesi; “Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde, bu zarflar geçerli sayılır.” Hükmünü içermektedir. Aynı husus Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 tarih ve 103 sayılı kararına ekli 202/1 sayılı Genelge’nin 44. maddesinde de belirtilmiştir.

İtiraz reddedildi

Bu nedenle sandık kurulunca bazı zarfların arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle oy zarflarının açılmadan geçersiz sayıldığından bahisle oy zarflarının açılması talebinin 298 sayılı Kanunun 98. maddesi gereği üzerine ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarfların sandık kurulunca geçersiz sayılması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmiştir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1- Muterizin arka yüzünde mühür olmaması sebebiyle oy zarflarının açılmadan geçersiz sayıldığından bahisle oy zarflarının açılması talebinin reddine, 2- Karardan bir suretin Adalet ve Kalkınma Partisine tebliğine 17/04/2017 tarihinde karar verildi.”

İstanbul – Yeni Asya