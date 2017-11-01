Yürürken çarptığı kadını darbeden kişi hakkında karar

İstanbul Ataşehir'de kaldırımda çarpıştığı kadını darbettiği iddiasıyla yargılanan Hakan Dündar, "kasten yaralamak" suçundan 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Dündar ile avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan şikayetçi Aycan Çelik'i ise avukatı KADEM Hukuk Komisyonu üyesi Şengül Karslı temsil etti.

İlk celsede karar

Mahkeme hakimi Uhrağ, davayı karara bağlayacağını belirterek, sanığa son beyanlarını sordu.

Sanık Dündar da "Ben yumruk atmadım kesinlikle. Yalnızca elimle itekledim. Ben bayanın başörtülü olması nedeniyle bir eylemde bulunmadım. Benim kardeşlerim de başörtülüdür. Yalnızca söylenen söze tepki gösterdiğim için olay gerçekleşti." diye konuştu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Dündar'ı "basit kasten yaralamak" suçunu işlediği gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşarak, önce 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, mahkemeye yönelik saygı boyutunu aşan eyleminin mevcut olmadığı ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini takdiri indirim nedeni sayan hakim, cezayı 5 ay 16 güne indirdi.

Hakim, sanığa verilen cezanın 2 yılın altında olduğu, sabıkasının bulunmadığı, duruşmadaki tutum ve davranışlarını ve ileride suç işlemekten çekineceği konusunda mahkemede olumlu kanaat oluştuğu gerekçeleriyle, kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, sanık Dündar'ın tahliyesine hükmetti.