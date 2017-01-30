Yüzde 10 AKP’li ''Hayır'' diyecek

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus’un sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak kararsızların oldukça yüksek olduğu belirtti.

Sarı’ya göre 2 milyon AKP seçmeninden 1 milyonu “Hayır” oyu verecek ve 1 milyon AKP seçmeni de kararsız. “Evet diyenleri en çok motive eden faktör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen Sarı, Cumhurbaşkanı’nın 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacağını bugün açıklaması halinde, referandumda ‘evet’ oylarının yaklaşık 9 puan gerileyeceğine dikkat çekti. AKP seçmeninin analizini yapan Sarı şunları dedi: “1 Kasım 2015’te AK Parti’ye oy veren seçmenler arasında “evet” oyu vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 80’ler düzeyinde, “hayır” oyu vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 10’lar düzeyindedir. Yüzde 10’luk bir kesim ise kararsız.”

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