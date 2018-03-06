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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Yüzde 40 gerçeği var

06 Mart 2018, Salı
Kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye’de ‘ülkenin sorunlarını bu siyasi aktörler çözemeyecek’ diyen yüzde 40 oranında bir seçmen kitlesi olduğunu söyledi.

T24’ün sorularını yanıtlayan kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, ‘ülkenin sorunlarını bu siyasi aktörler çözemeyecek’ diyen yüzde 40 oranında bir seçmen kitlesi olduğunu söyledi. Bu insanları, “Giderek partilerinden çözülen, ülkenin sorunlarını bu siyasi aktörler çözemeyecek galiba noktasına gelen insanlar” olarak tanımlayan Ağırdır, Türkiye’de parti sempatizanı olmadan, ekonomik verilere bakarak oy veren seçmenin oranının yüzde 40’larda olduğunu belirtti.

Söz konusu yüzde 40’lık kesimin siyasi hayatta yaşanan gelişmelerle ilgili olarak karamsar olduğunu söyleyen Ağırdır, “Türkiye’de hâlâ yüzde 40’lar seviyesinde bir seçmen, yani 57 milyon üzerinden bakınca 22 milyon seçmen herhangi bir partinin sadık seçmeni ya da sempatizan seçmeni değil. Dolayısıyla evet, 57 milyon seçmenin 35 milyonunun tercihleri kabaca belli, ama 22 milyon seçmenin tercihlerini belirleyecek şey kimlikleri, kutuplaşmanın içindeki pozisyonları ya da dindarlık seviyeleri değil. Bizim tespitimiz daha güncel meselelerden siyasete bakan, hatta daha çok ekonomik meseleden, yani hanenin geçiminden ve ülkedeki ekonomik durumdan meseleye bakan , ya da kendini herhangi bir partiye duygusal olarak bağlı hissetmeden vaatlere, adaya, lidere, konuşmalara bakan bir yüzde 40 var. Bu insanların ittifaklara ya da o partilere nasıl baktığı sadece ittifak üzerinden bakarak ya da bakmayarak tanımlanamaz.” ifadelerini kullandı.

‘Tayyip Bey’in belegatı karın doyurmuyor

Bu insanların ekonomik verilere, işsizlik oranına, enflasyon oranına, döviz kurlarına, aday listelerine, partilerin ekonomi konusunda ne söylediğine veya partilerin ortak hayata dair ne söylediğine bakarak daha aklı selim bir yerde durdukları değerlendirmesinde bulunan Ağırdır, Türkiye’de seçmenin üçte ikisinin tercihlerini kimlik gerilimiyle belirlediğini ifade ederek, “İnsanlara bugün sorduğunuz zaman kimliklerinden, güncel iklimden, psikolojiden bir parça söylüyor ama herkes yastığa başını koyduğu zaman hanesinin geçimi, dirliği, düzeni üzerinden, sokaktaki huzur üzerinden bakıyor. Sadece oradaki kimlik geriliminin, Tayyip Bey’in belagatıyla söylediği bir sloganı tekrarlamasının akşam çocuklarının karnını doyurmaya yetmediğini de görüyor” ifadelerini kullandı.

‘Abdullah Gül 2019’a etki etmez’

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2019 seçimlerine muhtemel etkileri üzerine de bir değerlendirme yapan Ağırdır, “Abdullah Gül’ün şu ana kadar izlediği siyasetten bakarak söyleyebilirim ki, etkisi her geçen gün aza iniyor. Varsa o etki, ne kadarsa… Çünkü siyaset biraz da karar almak ve eyleme geçmek meselesidir. Kategorik olarak illa Tayyip Bey’in karşısına Abdullah Bey’in çıkmasının tabii ki bir etkisi olur, duygusal anlamda da siyasi anlamda da tabii ki bir ağırlığı vardır ama pratik olarak siyasetten bu kadar uzak durduktan ve güncel gerilimlerin dışında durduktan sonra çok da belirleyici bir etkiye ulaşacağını sanmıyorum” yorumunda bulundu.

 

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