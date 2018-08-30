Yüzde 80 yaz-kış saati istemiyor

Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun yaz ve kış saatleri değişikliği konusunda yaptığı online anketin resmi olmayan sonucuna göre, Avrupalıların büyük çoğunluğu saat değişikliği uygulamasına son verilmesini istiyor.

Westfalenpost gazetesinin ardından Alman medyasında yer alan habere göre, ankete katılanların yüzde 80’i yaz ve kış saatleri uygulamasının kaldırılmasından yana görüş bildirdi. Haberde, ankete katılan 4 milyon 600 bin civarında kişiden yaklaşık 3 milyonunun Alman olduğu kaydedildi. Gözler raporda Avrupa Komisyonu’nun online anketin sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirdikten sonra resmî olarak açıklayacağı belirtildi. Komisyon Sözcüsü Margaritis Schinas medyaya yansıyan sonuçlara ilişkin yorum yapmayacağını kaydetti. Sözcü Schinas, bugün Brüksel’de yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyon’unun yapacağı çalışma toplantılarında konu hakkında istişarelerde bulunulacağını söyledi. Resmi sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi vermeyen Schinas, “Er ya da geç rapor açıklanacak” dedi.

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