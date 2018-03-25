Yüzde 85 adalete güvenmiyor

Hakimlerin karar verirken ‘koltuğumdan uzaklaştırılır mıyım?’ endişesi taşıdığını belirten Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Adalet olmadan bir ülkede barış ve huzur olmaz, insanlar mesut olamaz. Adalete güven kayboldu ne yazık ki. Yüzde 85 insan adalete güvenmiyor ve ‘bu nereden kaynaklanıyor’ diye de kimse düşünmüyor” dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Burdur’da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı. Temel Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, “İnşallah terör hadiseleri, ülkemizi tehdit eden gelişmeler son bulur. Bunun son bulması meydan okuyarak, her gün kürsülere çıkıp siyasetin bir malzemesi yaparak bu işler önlenmez. Bu ciddi bir iştir. Üzülerek ifade ediyorum ki hükümet her konuyu mecrasından çıkarıp başka bir siyasi malzeme haline getirme gayretinde. Bu milli bir meseledir” dedi.

“Adalete olan güven kayboldu”

Türkiye’nin en büyük problemlerinden birisinin liyakate değer verilmemesi olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Siz kendinize yakın olanları ayrı bir muameleye tabi tutarsanız adalet zedelenir, eşitlik duygusu ortadan kalkar. ‘Benim gibi düşünmeyen vatan hainidir’ anlayışından vazgeçilmesi gerekir. Siz kendiniz gibi düşünmeyenleri hainlikle itham ederseniz, bak bu döner sizin başınıza bir balyoz gibi iner. O balyozun nereden geldiğini anlamazsınız. Ancak bu kutuplaşmanın arkasından yönetim anlayışı gelir. Yönetim anlayışının birinci maddesi adaletin tesisi, adaletin ayakta tutulmasıdır. Adalet olmadan bir ülkede barış ve huzur olmaz, insanlar mesut olamaz. Adalete güven kayboldu ne yazık ki. Yüzde 85 insan adalete güvenmiyor ve ‘bu nereden kaynaklanıyor’ diye de kimse düşünmüyor. Hakimler karar verirken endişe ediyor ‘verdiğim karar neticesinde acaba ben oturduğum koltuktan uzaklaştırılabilir miyim’ diye. Devlette görev alan özellikle hakimler başta olmak üzere diğer devlet görevlileri adil olmak mecburiyetindedir.”