Zaman yazarlarına müebbet istemi

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yöneticileri ve yazarları için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıl da hapis cezası istendi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Mustafa Ünal ve Ali Bulaç’ın da aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 30 şüphelinin, “darbeye teşebbüs” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan da 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Mustafa Ünal ve Ali Bulaç’ın da aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 30 şüphelinin, “darbeye teşebbüs” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan da 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.