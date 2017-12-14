Zarrab'dan sonra Hakan Atilla da konuşacak

ABD'deki İran yaptırımları davasında tek tutuklu sanık olan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da tanık kürsüsüne çıkacak. Atilla kendi avukatlarının ve savcılığın sorularını yanıtlayacak.

ABD’deki İran yaptırımları davasında Reza Zarrab’ın başsavcılıkla işbirliği yapması sonrasında davanın tek tutuklu sanığı durumuna düşen Halkbank’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla pazartesi günü tanık kürsüsüne çıkacak. Bu, Zarrab’ın savcılarla işbirliği yapma ve tanık kürsüsüne çıkma kararından sonra davadaki en önemli gelişme sayılıyor.

Atilla, 27 Mart günü FBI tarafından ABD’de tutuklandığında sorulara cevap vermemiş ve işbirliği yapmayacağını kaydetmişti. Hürriyet’in New York muhabiri Razi Canikligil’in haberine göreyse, üç haftadır devam eden jürili duruşmaların son günlerinde, önce kendi avukatlarının sonra da çapraz sorgulamada savcı yardımcılarının sorularını çevaplandıracak.

ABD’deki yüksek profilli davalarda pek az rastlanan bu tür gelişmelerde, savunma ya davayı kazanamayacağına inandığı zaman son çare olarak ya da sanığın kendi ısrarı sayesinde, tanık olarak dinlenilmesini tercih olarak kullanıyor.

ESKİ KOMİSER YARDIMCISINA İTİRAZ ETMİŞLERDİ

Duruşmaların süpriz tanığı olan 17 Aralık operasyon koordinatörü eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz’ın ifadelerinde Hakan Atilla’ya karşı somut deliller sunamadığı halde, sadece Atilla’nın yargılandığı duruşmadaki ifadelerinde aşırı önyargılı beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle avukatlar mahkemeye hatalı yargılama itirazında bulunmuştu.

Atilla’nın avukatlarından Todd Harrison, Korkmaz’a emniyetin Sparks haberleşme sisteminde yer alan ‘Bakanlar kurulunu burada toplayacağız’ şeklindeki ifadesini hatırlatarak, Gülencilerle olan ilişkisini sormuştu. Korkmaz, bu soruya, “Gülenci mi dersiniz, cemaat mi dersiniz FETÖ mü dersiniz ne dersiniz deyin. Benim bunlarla hiçbir ilişkim yok. Sparks’ta da böyle bir ifade kullanmadım. Bunlar iftiradır. Bunları size belgeleriyle kanıtlarım” diye kendisini savunmuştu.

Korkmaz, Halkbank’ın eski genel müdürü Süleyman Aslan’ın Zarrab’dan rüşvet aldığını, ancak Atilla’nın rüşvet aldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını da söyledi.