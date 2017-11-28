Zarrab dâvâsı ilişkileri koparabilir

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin dış haberler editörü David Gardner, İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’ın merkezinde olduğu davanın, halihazırda yıpranmış olan ABD-Türkiye ilişkilerini “paramparça etme” tehlikesi taşıdığını yazdı.

Gardner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye olan öfkesini daha da arttığını ve ‘davanın Ankara’nın Kürtler ve Gülen ile ilgili endişelerinin önüne geçtiğini’ belirtti. Gardner, “Üst düzey Türk hükümet yetkilileriyle bağlantısı olan Zarrab’ı merkez alan davada, o ve 8 diğer sanığın 2010-2015 yıllarında İran petrol ve doğalgazı karşılığında altın vererek, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delip delmediklerine bakılacak. Ancak davanın çevresi sisle kaplı. Florida’da 18 ay önce yakalanan Zarrab’ın iddia makamı adına tanıklık edip etmeyeceği de net değil” ifadelerini kullandı.

“Tapeler delil olarak sunulacak mı?”

Gardner, davanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk yetkililerce “ABD’nin Ankara’ya yönelik planlarının üstünü kapatmak için kullandığı bir incir yaprağı” olarak yansıtıldığını hatırlatıyor. Şu ana kadar Ankara ile ABD arasındaki temel sorunun, Washington’ın Suriye’deki YPG güçlerine silah desteği vermesi olduğunu hatırlatan Gardner, Erdoğan’ın büyük umut beslediği Trump yönetiminin de YPG’ye desteği arttırdığını belirtiyor. Gardner’ın konuştuğu ancak ismini vermek istemeyen bir Türk yetkilinini “Durum çok ciddi. ABD ile ne zaman bir sorunu halletmeye çalışsak, karşımızda üç yeni sorun daha buluyoruz” dediği kaydedildi. Gardner, dava sonucunda Türk bankalarına ceza gelmesi durumunda, bunun hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türkiye’nin ismini zedeleyeceğini, hem de Erdoğan’ın cezayı ödeyip ödememe ikileminde kalabileceğini belirtiyor.