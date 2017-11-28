"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Zarrab dâvâsı ilişkileri koparabilir

28 Kasım 2017, Salı 22:15
İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin dış haberler editörü David Gardner, İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’ın merkezinde olduğu davanın, halihazırda yıpranmış olan ABD-Türkiye ilişkilerini “paramparça etme” tehlikesi taşıdığını yazdı.

Gardner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye olan öfkesini daha da arttığını ve ‘davanın Ankara’nın Kürtler ve Gülen ile ilgili endişelerinin önüne geçtiğini’ belirtti. Gardner, “Üst düzey Türk hükümet yetkilileriyle bağlantısı olan Zarrab’ı merkez alan davada, o ve 8 diğer sanığın 2010-2015 yıllarında İran petrol ve doğalgazı karşılığında altın vererek, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delip delmediklerine bakılacak. Ancak davanın çevresi sisle kaplı. Florida’da 18 ay önce yakalanan Zarrab’ın iddia makamı adına tanıklık edip etmeyeceği de net değil” ifadelerini kullandı.

“Tapeler delil olarak sunulacak mı?”

Gardner, davanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk yetkililerce “ABD’nin Ankara’ya yönelik planlarının üstünü kapatmak için kullandığı bir incir yaprağı” olarak yansıtıldığını hatırlatıyor. Şu ana kadar Ankara ile ABD arasındaki temel sorunun, Washington’ın Suriye’deki YPG güçlerine silah desteği vermesi olduğunu hatırlatan Gardner, Erdoğan’ın büyük umut beslediği Trump yönetiminin de YPG’ye desteği arttırdığını belirtiyor. Gardner’ın konuştuğu ancak ismini vermek istemeyen bir Türk yetkilinini “Durum çok ciddi. ABD ile ne zaman bir sorunu halletmeye çalışsak, karşımızda üç yeni sorun daha buluyoruz” dediği kaydedildi. Gardner, dava sonucunda Türk bankalarına ceza gelmesi durumunda, bunun hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türkiye’nin ismini zedeleyeceğini, hem de Erdoğan’ın cezayı ödeyip ödememe ikileminde kalabileceğini belirtiyor.

Etiketler: reza zarrab
Okunma Sayısı: 672
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    274. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    İttihad bir davanın adıdır
    📷

    Boşnakça risaleyi nasıl verdik?

    OHAL adil yargılamaya engel

    Zarrab dâvâsı ilişkileri koparabilir

    Peygamberin ahlâkına muhtacız

    Türkiye hep aynı sıkıntıları yaşıyor

    Döviz kuru iş dünyasını zorluyor

    Filistin devletinin yeri Filistindir

    BM: Doğu Guta'da ateşkes ilan edildi

    Erdoğan'ın avukatı Özel'den ''belge'' açıklaması

    AKP’li Turan: İddialar asılsız

    Türkiye’nin en eğitimli ve eğitimsiz ilçeleri

    Tartışma büyüyor: Kılıçdaroğlu iddia ettiği belgeleri paylaştı

    Muhalifler 'tek çatı altında' katılıyor: Suriye için Cenevre 8 görüşmeleri başlıyor

    "Bunların hepsini bir değerlendireceğiz''

    Erdoğan: Benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı?

    Mozambik'ten büyük tepki çeken ''cami'' kararı!

    'PKK/PYD'ye silah desteği' hakkında ABD yönetiminden açıklama

    Ankara'da öğrencilere ve avukatlara operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    Yoğun ilgi nedeniyle 2 gün daha açık kalacak...

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Mersin’de Akdeniz bereketi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ı sollayan zulümler
    Genel

    ‘Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz’
    Genel

    OHAL adil yargılamaya engel
    Süleyman KÖSMENE

    Fahr-i Kâinatın (asm) dünyamıza teşrif ettiği gece
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Sıkıntıları aşmak için
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    📷
    Genel

    Boşnakça risaleyi nasıl verdik?
    Genel

    İstanbul temsilcilerimizle bir araya geldik
    📷
    Genel

    İttihad bir davanın adıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.