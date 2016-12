Zarrab depresyon tedavisi görüyor

New York’ta ABD’yi dolandırmak, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıl hapis istemiyle yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın davasına devam edildi. Zarrab’ın davasında, Başsavcı Preet Bharara’nın açıkladığı, Zarrab’ın 2007-2015 yılları arası Amerikan bankalarını kullanarak yaptığı para transferlerinin miktarı 1.5 milyar dolardan 6.5 milyar dolara çıktı.

Hürriyet'ten Tolga Tanış ve Razi Canikligil'in haberine göre Zarrab’ın şimdiye kadar detayları açıklanan 8 bankaya ilave olarak Banca Intesa, Bank of New York Mellon, Bank of Tokyo-Mitsubishi New York ve Commerzbank olmak üzere 4 Amerikan bankası üzerinden daha transferler yaptığı ve açıklanan bu para transferlerinin de Zarrab’ın yürüttüğü operasyonun ağırlıklı bölümünü oluşturan Euro bazlı transferleri kapsamadığı kaydedildi.

Gittikçe genişleyen yargılama sırasında tutukluluğu 10’uncu ayına giren Zarrab’ın ise hapishanede depresyon tedavisi gördüğü öğrenildi. Zarrab’ın avukatları, İran kökenli işadamının ne zamandan beri antidepresan ilaçlar kullandığını açıklamadı.

CITIBANK TALEBİ REDDETTİ

Zarrab’ın salı günü yapılan duruşmasında Başsavcı Bharara’nın öne sürdüğü, Zarrab’ı savunan avukatlık firmalarından Kirkland & Ellis’in, aynı zamanda Zarrab tarafından mağdur edildiği belirtilen 8 bankanın da avukatlığını yapmasının bir çıkar çatışması yarattığı yönündeki iddiası ele alınmaya devam edildi. Taraflar bu konuda yargıç Richard Berman’a görüşlerini sunarlarken, Zarrab’ın avukatlarından Viet Dinh, söz konusu 8 bankadan 6’sının bu konuda kendilerine durumun farkında olduklarını ve buna rıza gösterdiklerini belirten resmi bir mektup verdiklerini dile getirdi.

Ancak Dinh, sekiz bankadan biri olan Citibank’ın bu türden bir mektup vermeyi reddettiğini, Wells Fargo’nun ise konuyu halen incelediğini belirtti. Yargıç Berman ise konunun çözümünü 20 Aralık’ta yapılacak yeni bir duruşmaya erteledi.

Öte yandan, 30 Kasım’da yapılan bir önceki duruşmada başsavcılığın Zarrab’ın savunmasında 14 avukat olması nedeniyle bir koordinasyon sıkıntısı yaşandığını ve müzakere yürütmede bunun bir zorluk yarattığını açıklamasının ardından Zarrab’ın avukatlarından, yaptırım uzmanı Christine Chung ve Clifford Chance Bürosu’ndan George Kleinfeld davadan çekilme dilekçesi verdiler. İki avukatın yerine Erich Ferrari katıldı. Bu arada Yargıç Berman, jürili yargılamayı, iki ay öne çekerek 21 Ağustos 2017’ye aldı.