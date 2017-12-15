Reza Zarrab hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 'casusluk' soruşturmasında, Zarrab'ın 3 'kara kutusu' tutuklandı.

Reza Zarrab hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 'casusluk' soruşturmasında karar verildi. Zarrab'ın 'kara kutu'ları olarak bilinen asistanları tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Reza Zarrab'ın yanında çalıştıkları ve ABD'deki davaya evrak yolladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H, savcılıkça sorgulandıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadelerini aldığı 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmanın genişletilmesi sonucu gözaltına alınan 14 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. AA

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