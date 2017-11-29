Zarrab’ın kurbanıyım

New York’ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatlarından VIctor Rocco, davanın jürili gerçekleşen ilk duruşmasında müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddederek Reza Zarrab’ı suçladı ve Atilla’nın Sarraf’ın kurbanlarından biri olduğunu söyledi.

New York’ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı dava görülmeye başlandı. Savcılık makamı daha önce Zarrab’a atfedilen bütün suçlamaları Atilla’ya yöneltti. Davanın ilk duruşmasında Atilla’nın avukatlarından Victor Rocco, jüri karşısında müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddederek Reza Zarrab’ı suçladı. Avukat Rocco, Atilla’nın Sarraf’ın kurbanlarından biri olduğunu söyledi. Duruşmada Atilla’nın Sarraf tutuklandıktan sonra iki kez ABD’ye geldiğini anlatan Rocco, savcılığının mahkemeye delil olarak sunduğu ve kaynağını açıklamayı reddettiği ses kayıtlarını eleştirdi. Rocco, jüri üyelerine, “ABD’li savcılar bu ülkede dinleme yapıp elde ettikleri ses kayıtlarını hükümetten habersiz başka bir ülkeye verse ve bunlar delil olarak kullanılsa ne yapardınız?” sorusunu yöneltti. Duruşma sırasında savcılığın tanıklarının isimleri de açıklandı.

ZARRAB İFADE VERECEK

Davada iş adamı Reza Zarrab’ın tanık olarak dinleneceği açıklanırken Atilla’nın avukatlarının jürili duruşmanın iki hafta ertelenmesi talebi ise Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi. Erteleme talebinin reddedilmesinin ardından esastan görülmesine başlanan davada, ilk olarak jüri karşısında açıklamalarda bulunan savcılık yetkilileri, Reza Zarrab’ın kendisine yöneltilen 6 suçlamayı da kabul ettiğini ve Zarrab’ın tanık olarak mahkemede ifade vereceğini belirtti. Zarrab’ın ifade vermesine başlanması beklenirken ilk üç tanığın ifadelerinin ve çapraz sorgulamalarının uzun sürmesi nedeniyle Zarrab jüri karşısına çıkmadı. Savcılık yetkilisi Sidhardha Kamaraju, Reza Zarrab’ın duruşmanın ikinci gününde ifade vermeye başlayacağını belirterek ifade sürecinin üç gün sürmesinin beklendiğini söyledi.