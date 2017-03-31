Zarrab’ın savcısı cevap verdi: Aptalca propaganda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Türkiye aleyhine ne varsa RT’liyor, beğeniyor” dediği ve “FETÖ’cü olmakla” suçladığı Rıza Zarrab davasının eski savcısı Bharara’dan cevap gecikmedi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre ABD’de Rıza Zarrab davasının eski savcısı Preet Bharara, kendisinin ‘FETÖ ile bağlantıları bulunduğunu’ söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yanıt verdi. New York Times’a konuşan Amerikalı eski savcı, “Artık bakmadığım bir dava hakkında yabancı bir yetkili tarafından yapılan yanlış ve aptalca propaganda hakkında yorum yapmayacağım” dedi.

Çavuşoğlu dün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile ortak basın toplantısında, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasını yorumlarken, “Bu sürecin, Sarraf dahil siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Eski savcı Bharara, FETÖ ile çok yakından bağları var. Hatta hakim de dahil onlarla daha önce Türkiye’ye gelmişlerdir ve Türkiye’de siyasi etkinliklere katılmışlardır, Türkiye aleyhine konuşmalar var” demişti.

Rıza Zarrab’ı, İran’a yönelik yaptırımları delerek milyonlarca dolarlık yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla tutuklayan Bharara, geçen ay görevden alınmıştı. Donald Trump, Obama döneminde atanan savcıların istifasını istemiş ancak bunun başkanlık değişimleri sırasında rutin bir uygulama olmasına rağmen Bharara istifa ederek ayrılmayı reddetmişti. Bharara, yerel ve uluslararası alanda uyuşturucu ve silah trafiği, yolsuzluk ve organize suçlara dair verdiği mücadeleyle tanınıyor.

TÜRKİYE’Yİ İLGİLENDİREN SADECE 2 TWEET ATTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Zarrab dosyasının eski savcısı Preet Bharara’ya yönelttiği ‘Türkiye aleyhine ne varsa RT’liyor, beğeniyor’ suçlamasının doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Bharara’nın, şahsi hesabından Türkiye ile ilgili sadece 2 tweeti retweet yaptığı görülmüştü.