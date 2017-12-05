"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Zarrab'ın telefon kayıtları da mahkemede

05 Aralık 2017, Salı 17:04
ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 50 yıla kadar hapis ve 2 milyon dolar para cezası istemiyle tek sanık olarak yargılandığı davada ‘tanık’ sıfatıyla dördüncü kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşmaya Hakan Atilla’nın avukatları tarafından paylaşılan belgeler damga vurdu. Yargıç Berman’a hitaben bir mektup kaleme alan Atilla’nın avukatları 15 Eylül 2016’da Zarrab ile Ahad isimli bir şahsın telefon görüşmesini aktardı. Zarrab ile bir erkek arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın özeti şöyle: “Erkek konuşmacı, İbrahim konuşmaları dinlerken, Sheyda adlı kadın avukatla görüştüğünü söyledi. Erkek, Sheyda’nın Mevlüt ve Bekir’le görüştüğünü, Beyefendi (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ile de görüşeceğini ve gerekirse (dönemin ABD Başkanı) Obama’yı aramasını isteyeceğini söyledi. (Cumhurbaşkanı) danışmanı bunun sadece Reza’nın sorunu olmadığını, ülke meselesi olduğunu söyledi. Yarın Sheyda, Bekir ile konuşup Beyefendi’ye de haber verecek. Erkek, Zarrab’a İbrahim’in sürece dahil olacağını, Mevlüt, Bekir ve Beyefendi’nin başkanı arayacağını söyledi.” Bir diğer telefon konuşmasında ise Zarrab’ın hapishaneden çıkmak için yalan söylemek zorunda olduğunu ifade ettiği belirtildi. Mahkemeye sunulan belgelerden, telefon konuşmalarının geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında yapıldığı görülüyor. Atilla’nın avukatları hükümetin kendilerine ilettiği telefon konuşması kayıtlarının Azerice özet olduğunu ve konuşmanın muhtevasının anlaşılmasının çok güç olduğunu bildirdi.

Etiketler: reza zarrab
Okunma Sayısı: 433
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    280. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tartışma büyüyor: İsrail’den tepki çeken Kudüs açıklaması

    Asgari ücretli yoksullaştı

    Mücadeleyi bunun için yapmadık

    Akademisyenlerin dâvâsı 12 Nisan’a ertelendi

    ‘Başından beri haberin vardı’

    Zarrab'ın telefon kayıtları da mahkemede

    Türk sporcuların Macaristan'a iltica ettiği iddiasına soruşturma başlatıldı

    Yemen'de son 4 günün ağır bilançosu: 234 kişi öldü

    İşgalin 100'üncü yılında Filistin ve Kudüs...

    Kılıçdaroğlu'ndan ''Kudüs'' açıklaması

    "ABD Başkanı Sayın Trump'la görüşme gerçekleşti mi?"

    ''Biz demiyoruz ki, ortada suç yoktur''

    BM: Kimse soykırımı inkar edebilir mi?

    Sağlık Bakanı Demircan'dan "istifa ettiği" iddialarına ilişkin açıklama

    AB'den ABD yönetimine ''Kudüs'' uyarısı

    Daha önce kapatılan yayınevinin çalışanlarına ''ByLock'' operasyonu

    Denizli'de öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralandı!

    Erdoğan'dan ABD'deki dava hakkında açıklama

    Reza Zarrab soruşturmasında yeni gelişme

    Rusya'dan ABD ile ilgili "yabancı ajan" kararı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Mağduriyetler herkese duyurulmalı
    Genel

    Reza Zarrab'ın '17 Aralık' sorusuna verdiği cevap
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    14 yıl önce yazmıştık: İktidar ve ticaret
    Ali FERŞADOĞLU

    Dehşetli bir zaman dilimindeyiz
    Genel

    Şahsî zafiyetlerini millî mesele yapıyorlar
    Genel

    Deliller toplanamadı, yine tahliye yok
    Orhan GÜLER

    “Zulümlere gaz verenleri Rabb’imizin adaletine havale ettik!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüsnü ŞAHİT

    OHAL sözlüğü
    Genel

    Daha önce kapatılan yayınevinin çalışanlarına ''ByLock'' operasyonu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.