Zarrab'ın telefon kayıtları da mahkemede

ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab, eski Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 50 yıla kadar hapis ve 2 milyon dolar para cezası istemiyle tek sanık olarak yargılandığı davada ‘tanık’ sıfatıyla dördüncü kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşmaya Hakan Atilla’nın avukatları tarafından paylaşılan belgeler damga vurdu. Yargıç Berman’a hitaben bir mektup kaleme alan Atilla’nın avukatları 15 Eylül 2016’da Zarrab ile Ahad isimli bir şahsın telefon görüşmesini aktardı. Zarrab ile bir erkek arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın özeti şöyle: “Erkek konuşmacı, İbrahim konuşmaları dinlerken, Sheyda adlı kadın avukatla görüştüğünü söyledi. Erkek, Sheyda’nın Mevlüt ve Bekir’le görüştüğünü, Beyefendi (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ile de görüşeceğini ve gerekirse (dönemin ABD Başkanı) Obama’yı aramasını isteyeceğini söyledi. (Cumhurbaşkanı) danışmanı bunun sadece Reza’nın sorunu olmadığını, ülke meselesi olduğunu söyledi. Yarın Sheyda, Bekir ile konuşup Beyefendi’ye de haber verecek. Erkek, Zarrab’a İbrahim’in sürece dahil olacağını, Mevlüt, Bekir ve Beyefendi’nin başkanı arayacağını söyledi.” Bir diğer telefon konuşmasında ise Zarrab’ın hapishaneden çıkmak için yalan söylemek zorunda olduğunu ifade ettiği belirtildi. Mahkemeye sunulan belgelerden, telefon konuşmalarının geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında yapıldığı görülüyor. Atilla’nın avukatları hükümetin kendilerine ilettiği telefon konuşması kayıtlarının Azerice özet olduğunu ve konuşmanın muhtevasının anlaşılmasının çok güç olduğunu bildirdi.

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