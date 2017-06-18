Zehirlenen askerler TBMM gündeminde: ''Salmonella bakterisi tespit edildi''

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Akif Hamzaçebi başkanlığında toplandı.

Ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında görülen gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin Genel Kurulu bilgilendirdi.

Manisa 1. Eğitim Tugayındaki ilk zehirlenme vakasının 23 Mayıs'ta akşam yemeğinde görüldüğünü, 5 bin 820 askerden bin 47'sinin yemekten etkilendiğini bildiklerini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bu bin 47 askerimizin 209'u hastanelere sevk edildi. Hastanelere sevk edilen askerlerimizden Hüsnü Özel hayatını kaybetti. Hayatını kaybetme sebebi henüz otopsi raporu çıkmadığı için resmi olarak açıklanmamakta. Otopsi raporu bekleniyor. Bunun dışında Burhan Güvenen adlı askerimiz de yoğun bakımda. Dün gece itibarıyla aldığım bilgi, askerimizin hayati tehlikesi almadığı yönünde. Olayın hemen ardından gerek idari, gerekse adli tahkikata başlandı. İncelemeler sonucunda o gün verilen hindi etinde salmonella bakterisi tespit edildi. Bu teşhis ve tespitten sonra ilgili firmanın yemek ihalesinin feshedilmesi süreci başlatıldı."

"Yemek kontrol teşkilatı mensuplarının tamımı değişti"

Fikri Işık, yemek firmasına ait ihalenin fesih yazısının 16 Haziran'da Bakanlık tarafından ihaleyi yapan bölge tedarik başkanlığına ve gerekli tedbirlerin alınması için daha önceden bilgilendirilen bölge komutanlığına gönderildiğini söyledi.

Bunun ardından birlikteki yemek kontrol teşkilatı mensuplarının tamamının da değiştirildiğinin altını çizen Işık, "Bu olaydan sonra 16 Haziran 2017'de aynı kışlada bu defa da 69 askerimizin şikayeti oldu. Bu askerlerimiz hemen müşahade altına alındı. Dikkat çekici olan bu 69 askerimizden 62'sinin aynı bölükten olmasıdır. Bu vakanın sadece yemekten zehirlenme durumu ile ilgili olmayabileceğini, başka dış etkenlerin de olma ihtimalini ortaya çıkardı. Bu konuda da araştırmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Tüm ihtimalleri de hesaba katan bir çalışmayı yürütüyoruz"

Işık, dün akşam verilen akşam yemeğinde ise Batı Kışlada benzer bir olayla karşılaşıldığını, yemek yiyen 5 bin 470 askerden 617'sinin etkilendiğini, bunlardan da 372'sinin hastanelere sevk edildiğini anlattı.

Dün akşam itibarıyla yaşanan olaydan dolayı hayati tehlikesi olan hiçbir askerin bulunmadığını ifade eden Işık, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün akşam olayı haber alır almaz Kara Kuvvetleri Komutanımızla birlikte Manisa'ya gittik. Bölgeye ulaşır ulaşmaz askerlerimizi ziyarete gittik. Olayı askerlerimizden dinledik. İşin ilginç yanı hiç yemek yemediği halde etkilenen askerimiz var, sadece çorba ve cacık yediği halde etkilenen askerimiz var, bunun yanında çorba, tavuk eti, pilav, cacık, tatlı yiyen ve etkilenen askerimiz var. Bu askerlerimizin ifadesi. Yetkililerden aldığımız bilgiler dahilinde hiçbir ihtimalin dışlanmadan her türlü çalışmanın yapılmasının gerekliliği kanaatine vardık ve şu anda bu çalışmalar yapılıyor. Sadece olayı bir yemekten zehirlenme vakası olarak değerlendirmiyor, bunu da içinde barındıran ama tüm ihtimalleri de hesaba katan bir çalışmayı yürütüyoruz."

Işık, 23 Mayıs tarihinden bu yana Manisa'da görevli sağlık personelinin hassasiyetle çalıştığını belirterek, kendilerine olağanüstü gayretlerinden ötürü teşekkür etti. Işık, "23 Mayıs'tan itibaren yaşadığımız ikisi gerçekten bizi endişelendiren 16 Haziran'da yemekten olmadığını düşündüğümüz zehirlenme vakasıyla birlikte bu üç olay bazı tedbirleri hemen devreye sokmamız gerektiğini gösterdi. Bu son olay öncesinde ilgili firmanın, gelen raporlar doğrultusunda sözleşmesinin fesih talimatı tarafımdan verilmiştir ve bu talimat Cuma günü ihaleyi yapan birimimize ulaştırılmıştır." sözlerine yer verdi.

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