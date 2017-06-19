Zehirlenen askerlerle ilgili iddiayı yalanladı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda zehirlenen askerlerden 17'sinin tedavilerinin sürdüğünü, gözaltına alınanların sayısının ise 24'e yükseldiğini açıkladı.

Vali Güvençer, zehirlenmelere tepki gösteren askerler hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek de sosyal medyada zehirlenen askerlerden 3'ünün öldüğü yönünde paylaşımlar yapıldığını, bunların asılsız olduğunu, kasıtlı yapılan bu paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Manisa'daki 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda geçen 17 Haziran'da akşam yemeğinden sonra 731 asker rahatsızlandı. Rahatsızlanan askerlerden bir bölümü revire kaldırılırken, bir bölümü de Manisa Devlet Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hastaneye sevk edilen askerlerden 17'si dışındakilerin hepsi taburcu edildi.

Bu gelişmelerin ardından Ankara merkezli Rota Yemekçilik A.Ş.'nin ihalesi feshedildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı üzerine önce 17 Haziran'da yemek şirketinin Manisa'daki yönetici ve çalışanı 19 kişi, ertesi gün de 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 çalışanın daha gözaltına alınmasıyla sayı 24'e çıktı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, gelişmelerle ilgili bilgi verirken şöyle dedi:

17 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

"17 askerimiz, halen hastanede yatıyor. Öğleden sonra hepsinin taburcu olduğu müjdesini almayı bekliyoruz. Başından beri olay çok ağır seyretmedi, hayati tehlike arz etmedi. Tugay Komutanlığı revirine de müracaatlar yok. Meselenin büyümesinden endişe etmiyoruz. Askeriyeye yemek sağlayan 3 şirket çalışanı daha gözaltına alındı, 24 şirket çalışanı şu anda gözaltında. Manisa'da yöneticilik yapmakta olan şirket çalışanları var. Cumhuriyet Başsavcılığımız 24 şüpheliyi ifadeye alacak. Önümüzdeki günlerde muhtemelen savcılık olayın seyri hakkında açıklama yapacaktır."

"DİSİPLİN SORUŞTURMASI İDDİALARI ASILSIZ"

Vali Güvençer, zehirlenme olayının olduğu gece, yaşadıklarına tepki gösteren ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlanan askerler hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığı ve kamuoyunda gündeme gelen, 'askerlerin dayak atılmasından korktukları' iddialarına da yanıt verdi. İdidaların asılsız olduğunu belirten Vali Güvençer, "Hiçbir asker hakkında disiplin soruşturması açılmamıştır. Bu konuda bir izaha bile gerek yok. Tüm kamuoyu, askerlik yapan insanlar, artık Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde bu tür hadiselerin sonlandığını çok iyi biliyorlar. Hastalanan çocuklarımızın Tugay Komutanlığı bünyesinde böyle bir soruşturmaya, ya da herhangi bir tarize muhatap olmaları söz konusu olamaz" diye konuştu. Bu aşamadan sonra izlenecek yol haritası hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Güvençer, şöyle konuştu:

"23 Mayıs'ta bir enfeksiyonel salgın vardı. Tıbbi ve teknik anlamda neticeler kesinleşmişti. Aynı ağırlıkta 16, 17, 18 Haziran'daki olaylar adli soruşturmaya tabi tutulurken, olayın sebepleri, kaynakları ve sorumluları, ilave tedbirler konusunda hem Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hem de Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı tarafından nitelikli, ayrıntılı bir araştırma yürütülüyor."

İlk tespitlerde, su kaynaklarında bir kirliliğe rastlanmadığını kaydeden Vali Güvençer, "Her türlü ihtimal değerlendiriliyor. Yeniden sulara bakılacak ama bu hadiselerde alınan ilk numuneler şimdilik olumsuz bir işaret vermiyor. Bütün ihtimaller şu an idari açıdan, tıbbi ve teknik açıdan gündeme geldi" dedi. KKTC'deki asker zehirlenmelerinin Manisa'yla ilişkili olduğunu zannetmediğini de vurgulayan Vali Güvençer, şöyle devam etti:

"Tıp uzmanları insandan insana bulaşarak gidebilecek bir hastalık olmadığını söylüyor. 23 Mayıs'ta yaşadığımız bakteriyel, enfeksiyonel vakaydı. Şimdiki hadiseler enfeksiyonel salgından tamamen bağımsız. Laboratuvar sonuçlarının kesinleşmesini bekliyoruz."

"SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR ASILSIZ"

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek de sosyal medyada 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenmede 3 askerin yaşamını yitirdiği iddiaları ile ilgili yapılan paylaşımlar konusunda yazılı açıklamada yaptı. Sosyal medyada, 3 askerin yaşamını yitirdiğine dair iddiaların yer aldığını, bunların asılsız olduğunu belirten Başsacı Şimşek, açıklamasında, şöyle dedi:

"17 Haziran tarihinde Manisa Arif Seyhun Kışlası'nda meydana gelen ve ilk belirlemelere gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelere kaldırılan askerlerimizden 3'ünün hayatını kaybettiğine dair asılsız, gerçek dışı ve kasıtlı haberlerin bir grup tarafından sosyal medyada hızla yayıldığı tarafımızca tespit edilmiştir. Hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur. Bu tür kasıtlı ve ülkede kaos yaratmaya yönelik yalan ve gerçek dışı paylaşım yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve tespit edilenlerle ilgili de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca soruşturma başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarım."