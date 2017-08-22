15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı alıkoymaya çalıştığı belirtilen sanık eski albay Fatih Yarımbaş'ın çapraz sorgusu tamamlandı. Sanık Yarımbaş, "Semih Terzi'nin cep telefonunda, 'Zekai'yi alamadılar. Fatih takipte' şeklinde mesaj var, buna ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bu mesajın benimle bir ilgisi yok. O Fatih ben olmak zorunda değilim." dedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı alıkoymaya çalıştığı belirtilen sanık eski albay Fatih Yarımbaş'ın çapraz sorgusu tamamlandı. Duruşmada avukat ile Yarımbaş arasında sert diyaloglar yaşandı.

Sanık Yarımbaş, "Semih Terzi'nin cep telefonunda, 'Zekai'yi alamadılar. Fatih takipte' şeklinde mesaj var, buna ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bu mesajın benimle bir ilgisi yok. O Fatih ben olmak zorunda değilim." dedi. "Aksakallı'yı alsanız nereye götürecektiniz?" sorusuna, "Ben de merak ediyorum" yanıtını veren Yarımbaş, "Televizyondan darbe olduğunu öğrenmediniz mi?" sorusuna, "Öğrenmedim. Sadece şehirdeki karışıklığı gördüm." diye cevap vermekle yetindi.

KULLANDIĞI TELEFONUN NUMARASINI HATIRLAMADI

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada savunmasının ardından soruları yanıtlayan Yarımbaş, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorusu üzerine, darbe girişiminden birkaç gün önce Aksakallı'nın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaparken Ankara'ya atandığını ve Orduevi'ne yerleştiğini söyledi. Darbe girişimi gecesi kullandığı telefon numarası sorulan Yarımbaş, KKTC'de kullandığı hattı Türkiye'de kullanamadığı için yeni bir hat aldığını ve numarasını hatırlamadığı bu hat üzerinden görüşmeler yaptığını savundu.

Aksakallı'nın kaçırılma girişimine ilişkin diğer sanıkların ifadelerini kabul etmeyen Yarımbaş, "İfadelerde benim kaçıracağım ile ilgili bir cümle yok. Koruyacağınız şahsı emniyete alırsınız. Onun için araca davet edilmiştir komutan. Bizim için esas olan komutanın can güvenliğini sağlamaktır. Biz de bunu icra ettik. Koruma prensiplerine uygun şekilde yapılıyor. Oradan tekme atıp kaçmak söz konusu olamaz. Küfür, tekme... Aracın kapısı açıldığı için bu manevrayla benim personelim gidiyordu. Gelsin izah etsin, biz de kaçırdıysak bilelim." dedi.

"DARBECİYSEM NİYE GİDİP EVİNDEN ALMADIM"

Yarımbaş, suçlamaları kabul etmeyerek, "Komutanın ÖKK'da birkaç plakası vardır. Ben sivil aracını tanıyamam ki. Komutanı gördüğümde araç hareket halindeydi. Bana 'tehdit var' dendi. O kalabalıkta kim tehdit bilemiyorum. Koruma prensipleri böyle. Komutanı kalabalıktan tecrit etmeniz lazım öncelikle. Kalabalıktan çıkınca da komutanı durdurmamız lazım. Önüne kırıp durdurulması lazım. Takip etmeye çalışmadık. Önünüze bir araç geliyor, siz de arkada gidiyorsunuz, bu takip mi? Ben evini bilmiyor muyum? Darbeciysem niye gidip evinden almadım ki... Hiç zerre kadar takip düşünülmedi." ifadeleriyle kendisini savundu.

"HAVADA UÇAKLAR, HELİKOPTERLER... DARBEYİ ANLAMADIN MI?"

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, "Havada uçaklar, helikopterler... Darbe olduğunu anlamadın mı? Arabada radyoyu açmadın mı?" sorusu üzerine sanık Fatih Yarımbaş, "Şimdi 'açsaydım keşke' diyorum. Bendeki görev anlayışı gereği açmak aklıma gelmedi. Radyo dinleyen bir insan değilim zaten." diye konuştu.

Sanık Yarımbaş, "ÖKK'yı aradınız. 'Giriş çıkış yasak burada, karışık gelmeyin' dediler. Bunun üzerine saat 02.00'de Akıncı Üssü'ne neden gittiniz?" sorusuna karşılık, "Tekrar birliğime gitmeye çalıştım ama çok karışık dediler, terör saldırısı olabileceğini söylediler. Ardından Genelkurmay Başkanının da Akıncı Üssüne geçtiği söylendi. ÖKK'da bir subayın harekat tarzı bellidir. Herkes kendi birliğine gitse darbe marbe olmazdı. Birliğine gidemiyorsan en yakın, uygun bulduğun birliğe gidersin." savunmasını yaptı.

Darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat yaptığını düşündüğünü dile getiren Yarımbaş'ın, "Öngörüyü yapanlar, darbe oluğunu anlayanlar var. Bunu nasıl yapmışlar anlamıyorum" şeklindeki sözleri üzerine, Mahkeme Başkanı Giray, "Bu işe karışanlar darbe olduğunu anlamıyor, sonra Genelkurmay Başkanı bir ihbarla anlasaydı diyorsunuz." dedi.

"RADYO DİNLEMEDİM, İNTERNETE BAKMADIM"

Yarımbaş, müşteki avukatlarının sorusu üzerine, Akıncı Hava Üssü'ne giderken yol boyunca kimseyle temaslarının olmadığını, radyo dinlemediklerini ve cep telefonundan internete bakmadıklarını iddia etti. Genelkurmay Başkanının derdest edildiğini de duymadığını ileri süren Yarımbaş, bunu duysaydı Akıncı üssüne gitmeyeceğini söyledi. Yarımbaş, Akıncı'ya tek başına alındığını ancak çıkışına izin verilmediğini savundu. Telefonunu üsteki ilk binada şarja taktığını ve telefonun orada kaldığını ileri süren Yarımbaş, o binaya dönmek istediğini ancak dönemediğini iddia etti.