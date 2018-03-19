Zeybekci'den 'Booking' mesajı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Booking.com ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Zeybekci, konu ile ilgili henüz bir gelişme olmadığını hala beklemede olduklarını belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Booking.com şirketiyle yaptığı görüşmeler sonrasında bir gelişme olup olmadığına yönelik soru üzerine, turizm sezonunun artık başladığını vurguladı. Ekonomi Bakanı Zeybekci, sezon başlamadan önce bu konuda gelişme beklediğini anımsatarak, "Türkiye'de Booking'in bir ofis açmasını, mahkemede faaliyetleri yasaklayan sebepleri ortadan kaldırmaya yarayacak bir ofis açmasını ve Türkiye'de fatura kesmesiyle ilgili beklentimiz yüksekti. Şu anda kadar bir gelişme olmadı ama olmasını hala bekliyoruz " açıklamasında bulundu.

Zeybekci, Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatındaki son duruma ilişkin de değerlendirmede bulundu. Ürün bazlı yasağın kalkmasının ardından, bu ülkenin, yaş meyve ve sebze ihracatındaki bütün kısıtlamaları kaldırmasını beklediklerini bildiren Zeybekci, domates ihracatında uygulanan, şirket sınırlaması ve şirket sayısı gibi belirlemelere kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Zeybekci, bu konuyla ilgili temaslarının devam ettiğine değinerek, "Kasım 2015'teki talihsiz olaydan sonra konmuş yasakların kaldırılmasıyla ilgili anlayışla ve sabırla bekledik. Baktık gördük ki olmuyor, aynı uygulamaları biz de başlattık. Onun üzerine çözüme doğru gittik. Buradaki talebimizi de gayet net şeklide kendilerine bildiriyoruz, diyoruz ki yapmayın" ifadesini kullandı.