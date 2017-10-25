Zeytin çekirdeğinden tespih yapıyor

Arkadaşımız Nur Ener Kılınç 239 gündür sevdiklerinden ve özgürlüğünde mahrum.
Ailesiyle dün açık görüş gerçekleştiren Nur’un herkese selamı var. Duâ ve desteklerin devam etmesini isteyen Nur’un 2 Kasım’da 3. duruşması gerçekleşecek. Yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunan Nur cezaevinde günlerini kitap okuyarak geçirirken, bunun yanı sıra zeytin çekirdeklerinden tespihler ve bileklikler yapıyor.
Eşi Recep Kılınç ise artık bu sürecin sona ermesini istediğini belirterek, 2 Kasım’daki duruşmada tahliye beklediklerini söyledi. Kılınç, “Uzun tutukluluk süreci telâfisi mümkün olmayan mağduriyetlere yol açıyor. Bu sürecin bir an önce bitmesini istiyorum” dedi.
FOTOĞRAF: MURAT SAYAN