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Zeytin Dalı Harekatı Gazisinden duygulandıran açıklamalar...

23 Şubat 2018, Cuma 12:37
Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Kavak, Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Amasya'daki babaevine geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Piyade Uzman Çavuş Enis Kavak, "Eğer sağlığıma kavuşamazsam bile, sol kulağım duymasa bile, ben tek kulağımla göreve gitmeye hazırım. Gideceğim de... Orada benim ailem, arkadaşlarım var." dedi.

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Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Kavak, 7 Şubat'ta Bülbül Deresi mevkisinde teröristlerin saldırısında yaralandı. Kavak, Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisi sonrası Amasya'nın Suluova ilçesindeki babaevine geldi.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarının havan saldırısında vücudunun çeşitli yerlerine şarapnel parçasının isabet ettiğini anlatan Kavak, kulaklarında duyma kaybının oluştuğunu, aynı saldırıda 2 arkadaşının şehit olduğunu, 11 askerin ise yaralandığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için yola çıktıklarında düğüne, bayrama gider gibi gittiklerini anlatan Kavak, şöyle devam etti:

"Milletimiz ve devletimiz için gerekirse şehit de olacağız, gazi de. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda da vardım. Cerablus ve Bab'ı temizledik teröristlerden sivil halkı yerleştirdik, şimdi sıra Afrin'de. Orayı da temizleyeceğiz. Saldırıdan sonra benim ilk sorum 'Kulağım duruyor mu?' oldu. Çünkü bu meslek çok gururlu bir meslek, ben işime kesinlikle devam etmek istiyorum. Eğer sağlığıma kavuşamazsam bile, sol kulağım duymasa bile, ben tek kulağımla göreve gitmeye hazırım. Gideceğim de... Orada benim ailem, arkadaşlarım var."

Kavak, Türk milletinin harekata verdiği manevi desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bir yere girdiğinde orayı almadan bırakmayacağını ifade eden Kavak, "Türk askeri kimseden korkmaz. Zaten karşıdakilerin korktuklarını biliyoruz, geri çekiliyorlar, kaçıyorlar. Bize tuzak kuruyorlar, uzaktan roket atıyorlar, yanımıza yaklaşamıyorlar, temasa girmiyorlar bizimle. Onlar da biliyorlar Türk askerinden korkulur ve kaçılır. Şu an tek isteğim, sağlığıma kavuşup arkadaşlarımın yanına dönmek." diye konuştu.

Kavak'ın babası Ekrem Kavak ise iki oğlunun da asker olduğunu, devlet ve millet için şehit ve gazilerin olacağını bu durumdan gurur duydukları kaydetti.

AA

Etiketler: tsk, zeytin dalı harekatı
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