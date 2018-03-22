Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Akar'dan açıklama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı." dedi.

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan 157 TSK personelinin, tedavilerinin ardından kendi istekleriyle muharebe sahasına döndüğünü belirterek, "Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. *** Afrin'de 4 köy daha teröristlerden temizlendi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı. TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti. Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. AA

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