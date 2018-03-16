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16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 köy ve stratejik 2 tepe daha ele geçirildi

16 Mart 2018, Cuma 12:15
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 terörist etkisiz hale getirildi, Afrin'de 2 köy ve stratejik önemde 2 tepe ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

2 köy ve stratejik 2 tepe ele geçirildi

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 210'u köy ve 43'i kritik nokta olmak üzere 253'e ulaştı. 

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı. 

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor. 

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor. 

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

AA

Etiketler: zeytin dalı harekatı, afrin, operasyon
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