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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin ilçe merkezi sınırları içine girildi

09 Mart 2018, Cuma 17:30
Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırarak Afrin ilçe merkezi sınırlarına giren TSK ve ÖSO, Büyük Halobu ve Kurt Farmez köylerini de teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3171 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı, Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdi

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin kuzeydoğusundaki Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini kurtardı. Söz konusu yerleşimler, Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinde ele geçirilen ilk köyler oldu. 

Afrin ve Azez ilçelerine su sağlayan 17 Nisan Barajı da ele geçirildi

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyünü terörden arındırdı. Böylece 17 Nisan Barajı'nın bulunduğu nokta da ele geçmiş oldu.

Baraj göletinin batı kısımları ise halen teröristlerin işgalinde bulunuyor.

17 Nisan Barajı, Afrin'in kuzeyinde Şeran belde merkezinde bulunuyor. İlçe genelinde elektrik ve temiz su ihtiyacını karşılayan tek kaynak niteliğinde.

1977 yılında inşa edilen baraj, Şeran ve Afrin'in elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini sağlıyor.

Kurt Farmez köyü de teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Kurt Farmez köyünü de YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

YPG/PKK 6 yıl önce Azez'e gönderilen suyu kesmişti

YPG/PKK, 6 yıl önce Afrin'i ele geçirdiğinde bu barajdan, Suriye-Türkiye sınırında askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine gönderilen suyu da kesmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 125'ü köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 162 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen tank yüklü 6 araçlık tır konvoyu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Köprüler de sınırda

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan terör mevzileri savaş uçakları ve obüs toplarıyla vuruldu.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve iş makinesi ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüler de sınıra sevk edildi.

AA

Etiketler: afrin, operasyon
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