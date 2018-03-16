Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Teğmen Kır ebediyete uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır, memleketi Erzurum'da dualarla ebediyete uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, yakınları ve askeri erkan tarafından Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alındı. Askeri erkan tarafından bir süre omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına konulan Kır'ın naaşı, konvoy eşliğinde kent merkezindeki Ulu Cami yanındaki Çifte Minareli Medrese önüne getirilip katafalka konuldu. Bu sırada şehit Kır'ın kuzeni üsteğmen Abdulkadir Dal, naaşa sarıldıktan sonra üsteğmen rütbelerini söküp şehide saygısından dolayı tabutun üzerine bıraktı. Medrese önünde cuma namazı sonrası düzenlenen törende İl Müftü Vekili Fikrullah Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. AA

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