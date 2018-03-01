Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Mehmetli köyü teröristlerden temizlendi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222'ye ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Sahadaki bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Mehmetli köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve ÖSO, 26 Şubat'ta Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla kara teması tümüyle kesmiş ve kurtarılan alan hilal şeklini almıştı.

116 stratejik nokta terörden temizlendi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 88'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 116 noktayı ele geçirdi.

2222 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 2222'ye ulaştığı bildirildi.

Terör hedefleri vuruldu

Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları ve obüs toplarıyla vuruluyor.

Bölgeye destek amacıyla gönderilen askeri araçlar ve komandoların da sınır hattına sevkiyatına devam ediliyor.