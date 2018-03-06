Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerimizden acı haber!

Zeytin Dalı Harekatı'nda, 1 Mart'ta yaralanan bir askerimiz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 1 Mart'ta yaralanan ve tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilen askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. AA

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