Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama ve tarama faaliyetleri sırasında bir askerin şehit düştüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 248

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.