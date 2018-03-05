Zeytin Dalı Harekatı'nın 44. gününde son durum?

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2795 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in Beluşank ve Alıcı köylerini teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2795 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2777 oldu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Bakanlar Kurulu sonrası rakamın 2795'e yükseldiğini açıkladı.

'Harekat bölgesinin yarıya yakını kontrol altında'

Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı ile bugüne kadar 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekat bölgesinin yarıya yakınının Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına geçtiğini de açıkladı.

İki köy teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Beluşank ve Alıcı köylerini teröristlerden temizledi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 104'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 136 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Halilo, Mesekanlı, Hacı Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid belde merkezi, beldeye bağlı Soğulcak, Aranda Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Alıcı ve Beluşank köyü, Burseya ve Bafliun Dağları, Bafliun, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

Uçaklar Cinderes'te terör hedeflerini vuruyor

Türk savaş uçakları, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesinde önceden belirlenmiş YPG/PKK-DEAŞ hedeflerini vuruyor.

Terör hedefleri obüs toplarıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla ateş altına alındı.

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan teröristlere ait mevziler obüs toplarıyla vuruldu.

Öte yandan bölgeye takviye amaçlı gönderilen askeri araçların da sınıra sevkiyatı sürüyor.

"Milletimiz ordu-millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemektedir"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Hatay Reyhanlı'daki Oğulpınar hudut karakolunda görev yapan askerlere seslendiği konuşmasının videosu, TSK tarafından YouTube'dan paylaşıldı.

Akar, "Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından bugüne kadar asil milletimiz ordu-millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemektedir." dedi.

Orgeneral Akar, "Milletimiz ile TSK mensuplarının kıymetli ailelerine, destek ve duydukları güvenden dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Vali Ata'dan yarılalara ziyaret

Hatay Valisi Erdal Ata, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.